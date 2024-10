ROUNDUP/Aktien New York Überwiegend Gewinne - Dow fast unverändert Die Schaukelbörse der vergangenen Handelstage hat sich in New York am Dienstag fortgesetzt. Vor wichtigen Inflationsdaten und den Quartalsberichten erster großer US-Banken zum Ende der Woche tun sich die Anleger mit einer klaren Positionierung …