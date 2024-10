Aero Energy bestätigt oberflächennahe Entdeckung mit bis zu 13,80% Uran!

Uran-Explorer Aero Energy (TSXV AERO / Frankfurt UU3) hat auf dem Uranprojekt Murmac im Norden von Saskatchewan in der Nähe von Uran City im richtigen Wirtsgestein oberflächennah hochgradiges Uran mit Gehalten von bis zu 13,80 % U₃O₈ entdeckt. Die Messungen aus Bohrung M24-017, die auf den Namen Shallow New Zone getauft wurde, gehören zu einem ersten Satz von Ergebnissen des Explorationsbohrprogramms 2024, bei dem zwischen Juni und Juli acht Bohrungen niedergebracht wurden. Die Daten von vier Bohrungen (M24-016A – M24-19) liegen jetzt vor.

Die Mineralisierung in M24-017 (Shallow New Zone) wurde in einer Tiefe von nur 64 Metern unter der Oberfläche durchschnitten und stellt eine der flachsten hochgradigen Mineralisierungen dar, die im Athabasca-Becken bekannt sind. In Bohrung M24-017 wurden insgesamt 8,4 m mit 0,3 % U₃O₈ einschließlich 1,20 m mit 1,79 % U₃O₈, mit einzelnen Proben von bis zu 13,8 % U₃O₈ und 4,54 % U₃O₈ über 0,10 m durchschnitten. Das Bohrprogramm wurde vom Unternehmen finanziert und von Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR) (OTCQB: FTBYF) (FSE: 5QN) („Fortune Bay“) durchgeführt.

Die Bohrungen dienten dazu, regionale Ziele in den ausgedehnten Armbruster-, Howland- und Pitchvein-Conductor-Korridoren des Projekts zu testen, die zusammen eine Streichlänge von etwa 30 Kilometern auf dem Projekt aufweisen In allen vier Bohrlöchern, für die Analyseergebnisse vorliegen, wurden oberflächennahe, erhöhte Urankonzentrationen in strukturierten graphithaltigen Gesteinen bestätigt, darunter Ergebnisse von 13,80 % U₃O₈ und 4,54 % U₃O₈ aus einzelnen Proben.

Galen McNamara, CEO von Aero Energy, kommentierte: „Die Entdeckung von hochgradigem Uran im richtigen Wirtsgestein öffnet die Tür für weitere Entdeckungen auf unseren Projekten am Nordrand des Athabasca-Beckens. Da das Gebiet für die Art von Uran, nach der wir suchen, weitgehend unerforscht ist, bleibt eine oberflächennahe Mineralisierung wahrscheinlich unentdeckt. Wir freuen uns darauf, die Exploration mit unseren Partnern bei Fortune Bay fortzusetzen.“

Fazit: Aero Energy hat nun bereits in seinem zweiten Bohrloch schnell eine hochgradige Entdeckung bestätigt und Dutzende weiterer Ziele sind noch nicht gebohrt. Die Entdeckung von hochgradigem Uran in den anvisierten graphithaltigen Gesteinseinheiten erschließt einen völlig neuen Suchraum mit einer kumulativen Streichlänge von 125 km auf den Projekten des Unternehmens. Das Unternehmen und Fortune Bay sind dabei, Folgeziele für ein Winterbohrprogramm zu priorisieren. Durch den Einsatz moderner Erkundungstechniken hat das Unternehmen über 50 oberflächennahe bohrbereite Ziele am nördlichen Rand des Athabasca-Beckens identifiziert.

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar; sie sind weder ausdrücklich noch stillschweigend als Garantie für eine Kursentwicklung zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der betreffenden Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es kommt kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote zustande, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen und nicht auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, eine Haftung für Vermögensschäden oder die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an der Aero Energy Ltd. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf den Kurs der Aero Energy Ltd.-Aktien auswirken kann. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von der Aero Energy Ltd. für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.