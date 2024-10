Precisely entwickelt die Data Integrity Foundation weiter, um Datenmanagement im großen Maßstab zu ermöglichen

Gemeinsame Grundlage ermöglicht Interoperabilität der Dienste der Precisely Data Integrity Suite, um die Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten für Analyse- und KI-Initiativen zu beschleunigen

BURLINGTON, Mass., 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute auf dem Trust '24 Data Integrity Summit in Philadelphia bedeutende Erweiterungen seiner Precisely Data Integrity Suite an. Die Data Integrity Foundation, die die Data Integrity Suite antreibt, wurde um ein neues Konnektor-Framework, einen erweiterten Datenkatalog, hybride Ausführungsagenten, Workflow-Orchestrierung, KI-gesteuerte Intelligenz und mehr erweitert. Darüber hinaus verbessert Precisely die Leistung der Benutzeroberfläche der Data Integrity Suite und führt ein neues Entwicklerportal ein, das Tools und Ressourcen bereitstellt, mit denen Entwickler Datenintegrität in ihre Anwendungen integrieren können.