Warnstreiks zu Tarifverhandlungen für öffentliche Banken

MAINZ/FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Fortsetzung der bundesweiten Tarifverhandlungen für die gut 60.000 Beschäftigten von Landes- und Förderbanken sowie mehrerer Sparkassen hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte aus mehreren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Arbeitsniederlegungen in Hamburg, Berlin und Niedersachsen sollen sich an diesem Donnerstag (10. Oktober) Mitarbeitende verschiedener öffentlicher Institute aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an Arbeitsniederlegungen beteiligen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Auch in Baden-Württemberg seien für Donnerstag Aktionen geplant, sagte eine Verdi-Sprecherin.

Die dritte Verhandlungsrunde steht am Donnerstag in Mainz an. Dort werden auch rund 1000 Beschäftigte zu einer Demonstration erwartet. Ihr Protest richte sich gegen den Arbeitgebervorschlag in den Tarifverhandlungen, den sie als "nicht akzeptabel" zurückweise, hieß es von der Gewerkschaft.