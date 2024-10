Schott-Chef geht in Ruhestand - SGL-Manager kommt Beim Mainzer Spezialglashersteller Schott steht ein Wechsel an der Führungsspitze an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der derzeit noch in der Nachbarstadt Wiesbaden bei SGL Carbon als Vorstandschef tätige Torsten Derr zu Schott kommen. Er soll …