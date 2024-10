Desay SV wird in der Forbes "Best Employer Selection China 2024" alseiner der beliebtester Arbeitgeber ausgezeichnet

Huizhou, China (ots/PRNewswire) - Desay SV (002920.SZ), ein führendes

Unternehmen für Mobilitätstechnologie, wurdevon Forbes als einer der

beliebtester Arbeitgeber unter 500 untersuchten Unternehmen ausgezeichnet.



Forbes China hat über 100.000 Fragebögenausgewertet, um Unternehmen zu

identifizieren, die sich in den Bereichen Digitalisierung, ESG und

Mitarbeiterbeliebtheitganz besonders auszeichnen. Die Mitarbeiter wurden

gebeten, ihr Unternehmen anonym in Kategorien wie Arbeitgeberimage,

Organisationsmanagement, Talententwicklung, Arbeitsumgebung, Vergütung und

Sozialleistungen sowie Digitalisierung zu bewerten. Zehn Unternehmenerhielten

die Auszeichnung beliebtester Arbeitgeber. Die Auszeichnung von Desay SV

unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein Arbeitsumfeld zu schaffen,

das Talente fördert und Inklusion, Sicherheit und Gleichberechtigung in den

Mittelpunkt stellt.





