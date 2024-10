Aktien Wien Schluss Konjunktursorgen belasten Die Wiener Börse hat am Dienstag nachgegeben. Der Leitindex ATX fiel um ein Prozent auf 3.576,21 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf die zum Teil heftigen Kursverluste an den Asien-Märkten. So rutschte der Hongkonger Hang Seng um gut neun …