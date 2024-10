Devise mit weltbester Performance stellt Gold und US-Dollar in den Schatten

Allen drei asiatischen Währungen kam zugute, dass die Wirtschaft ihrer Länder stabil zulegte, während gleichzeitig der US-Dollar durch die Zinsaussichten in den USA auf der Verliererseite stand. Diese Tendenz dürfte auch noch eine Weile anhalten, erwarten Devisenexperten und sagen voraus, dass der Ringgit bis zum Jahresende auf das Fünfjahreshoch von 4 Ringgit je US-Dollar anziehen könnte.

Nur einer Währung ist es im dritten Quartal gelungen, gegenüber dem US-Dollar eine bessere Performance als Gold aufzuweisen – dem Ringgit aus Malaysia. Die Devisen konnte in dem Zeitraum 14,4 Prozent zum US-Dollar zulegen, verglichen mit 14,2 Prozent für Gold wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Thailands Baht kam mit 13,8 Prozent Zuwachs auf den dritten Rang.

Der Ringgit hat dabei besonders viel Aufholpotenzial, da die Währung im ersten Halbjahr schwach tendiert hatte. Experten wie die Fitch-Tochter BMI sagen weitere Gewinne für die Währung voraus und rechnen mit einem weiteren Anstieg des Ringgit bis Ende 2025 um 9 Prozent auf 3,55 Ringgit je US-Dollar. Hintergrund sind vor allem die wirtschaftlichen Aussichten des Landes, die von HSBC und anderen globalen Banken heraufgestuft wurden. Für den Ringgit war es in Q3 laut Bloomberg die beste Quartalsentwicklung seit 1973.

Finger verbrannt

Am japanischen Yen, der mit 13 Prozent Plus die Währung mit der viertbesten Entwicklung in Q3 war, haben sich zahlreiche Hedgefondsmanager die Finger verbrannt. Nachdem sie während des Höhenflugs des Yen von Mitte August bis Ende September die ganze Zeit gegen die Devise gewettet und dadurch Verluste eingefahren hatten, schwenkten sie Anfang Oktober um und setzten diesmal auf Yen-Gewinne – nur um damit noch stärker auf die Nase zu fallen.

Die Hedgefonds waren in der Woche bis zum 1. Oktober so starke Netto-Kaufpositionen beim Yen eingegangen, wie seit Anfang 2021 nicht mehr, zeigen CFTC-Daten. Dann jedoch trat Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba vor die Kameras und erklärte, dass vorerst keine weiteren Zinserhöhungen geplant seien. Das belastete den Yen, während gleichzeitig aus den USA überraschend gute Arbeitsmarkt-Daten eintrudelten, die wiederum dem US-Dollar Auftrieb gaben.

Diese beiden Faktoren vermischten sich zum perfekten Sturm für die japanische Devise, die in der Folge die schwächste Wochenentwicklung seit 2009 verzeichnete. Der Yen schwächte sich auf aktuell 148,53 Yen je US-Dollar ab und steuert Experten zufolge auf weitere Verluste zu. In Kürze wird die Marke von 150 Yen je US-Dollar fallen, erwartet Nomura und die Kollegen von Mizuho Securities in Tokio halten Kurse von 155 oder sogar 160 Yen auf absehbare Zeit für möglich.

Beste Woche in 2 Jahren

Und während der Yen die schlechteste Wochenperformance seit 15 Jahren erlebte, hatte der US-Dollar einen Höhenflug und legte so stark zu wie seit 2 Jahren nicht mehr. Der Bloomberg Dollar Spot Index, der die Entwicklung der Devisen gegenüber einem Korb der wichtigsten anderen Weltwährungen abbildet, kletterte in der vergangenen Woche um 1,6 Prozent, so stark wie seit September 2022 nicht mehr.

Rückenwind erhielt der Greenback nicht zuletzt von den robusten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die dazu führten, dass sich die Hoffnungen auf weitere große Zinsschritte der Federal Reserve in Luft auflösten.

Weiteren Rückenwind erhält die US-Währung durch die aktuellen geopolitischen Spannungen, die dazu führen, dass sich Investoren verstärkt sicheren Devisen, wie dem US-Dollar und dem Schweizer Franken, zuwenden. Und zu guter Letzt kommt noch hinzu, dass sich die US-Wirtschaft sehr widerstandsfähig zeigt und immer weniger Ökonomen damit rechnen, dass die weltgrößte Volkswirtschaft in eine Rezession zurückfallen könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion