Welche Energie-Aktie explodiert als nächstes? - Google ist auf der Suche!

Auf Platz 3 im amerikanischen Leitindex kommt dann schon neue Partner von Microsoft - Constellation Energy . Der US-Riese hat seit Jahresanfang eine Kurssteigerung von 138 Prozent verzeichnet. Er möchte für den Softwareriesen das stillgelegte Atomkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania wieder in Betrieb nehmen.

Jetzt berichtet Bloomberg News, dass Google in Gesprächen mit Energieversorgern in den USA und anderen Ländern ist, um den Einsatz von Atomkraft als mögliche Energiequelle für seine Rechenzentren auszuloten.

Amanda Peterson Corio, die bei Google für die Energieversorgung der Rechenzentren verantwortlich ist, erklärte, dass das Unternehmen untersucht, wie es neue Technologien, darunter auch Kernenergie, in streng regulierten Märkten in den USA einführen kann. Eine zuverlässige Energieversorgung sei für das langfristige Wachstum von Google „entscheidend“, hieß es in dem Bericht.

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Damit hat die Suche begonnen, nach dem nächsten Energiekonzern, der sich einen Abnahmevertrag mit einem der großen Technologieriesen sichert. MT Newswires ist mit seiner Nachfrage erst einmal abgeblitzt. Auf Nachfrage erklärte Google: "Kein weiterer Kommentar. Wir haben verschiedene Möglichkeiten untersucht, um saubere Energietechnologien zu fördern, darunter Solarenergie und Geothermie, wie wir es seit Jahren tun." Damit ist weiter offen, wer den zuschlag bekommt.

Zwei heiße Kandidaten

Da Google auf die Tube drückt, wird wohl ein Partner gesucht, der sofort liefern kann. Hier bieten sich zwei Vertreter der Branche an. Zum einen die Nr. 1 im S&P 500 Vistra oder die Nr. 7 nach Performance im US-Leitindex - NRG Energy. Beide Konzern kommen als mögliche Partner für Google in Betracht.

Vistra - die Nr. 1 im S&P 500

Vistra ist ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in Irving, Texas, das sowohl Stromerzeugung als auch Energievertrieb anbietet. Es betreibt eines der größten integrierten Stromsysteme in den USA und ist in verschiedenen Bundesstaaten aktiv. Vistra besitzt ein breites Portfolio an Energieerzeugungsanlagen, darunter Gas-, Kohle-, Solar- und Batteriekraftwerke.

Das Unternehmen legt zunehmend den Fokus auf erneuerbare Energien und innovative Speichertechnologien, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu unterstützen. Vistra bietet seine Dienstleistungen sowohl Privathaushalten als auch gewerblichen Kunden an und verfolgt eine Strategie der nachhaltigen Energieerzeugung.

Kernkraft gehört dazu

Die Amerikaner besitzen und betreiben Kernkraftwerke. Eines der bekanntesten ist das Comanche Peak Nuclear Power Plant in Texas. Diese Anlage spielt eine wichtige Rolle in der Stromerzeugung des Unternehmens und liefert zuverlässige, emissionsfreie Energie.

Kernkraft ist Teil des diversifizierten Erzeugungsportfolios von Vistra, das neben konventionellen Quellen wie Erdgas und Kohle auch erneuerbare Energien wie Solar und Batteriespeicher umfasst. Vistra betrachtet Kernkraft als wichtige Quelle für saubere Energie, die zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beiträgt.

Microsoft würde gut ins Konzept passen

Die Fantasie, dass sich auch Vistra einen großen Kunden mit einem langfristigen Abnahmevertrag an Land zieht, hat die Aktie an die Spitze des S&P 500 gebracht. Jetzt könnte Google dafür sorgen, dass der Kurs sein Sahnehäubchen bekommt.

Nach dem erreichen eines neuen Allzeithochs hat die Aktie zuletzt etwas durchgeschnauft. Trotz eines Kursplus von 235 Prozent in diesem Jahr ist die Aktie aufgrund ihres Wachstums nicht zu teuer bewerten. Für das laufende Jahr wird das KGV von MarketScreener auf 26,8 geschätzt und soll im nächsten Jahr auf 18,8 fallen. Vergleichen mit den Aktien der KI-Riesen ist Vistra eher ein Schnapper. Anleger, die Interesse haben, sollten jetzt langsam bei der Aktien an Bord gehen.

NRG Energy - die Nummer 7 im S&P 500

Genauso wie Vistra gehört NRG Energy zu den führenden amerikanisches Energieunternehmen. Sein Hauptsitz befindet sich ebenfall in Texas, die Amerikaner sind in Houston beheimatet. NRG bietet Stromerzeugung und -vertrieb an und betreibt eines der größten unabhängigen Stromportfolios in den USA. Der Konzern versorgt Millionen von Haushalten und Unternehmen mit Strom und ist sowohl im Großhandels- als auch im Einzelhandelsmarkt aktiv.

Das Unternehmen betreibt eine Vielzahl von Kraftwerken, darunter Gas-, Kohle-, Solar-, Wind- und Kernkraftwerke. NRG setzt auf saubere Energielösungen und Technologien, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Energiewende zu unterstützen. Zudem investiert es in innovative Energiespeicher- und Netzlösungen.

Kein Betreiber von Atomkraftwerken

NRG Energy besitzt Anteile an Kernkraftwerken, betreibt jedoch keine direkt. Bis vor einigen Jahren war NRG Energy über Partnerschaften an mehreren Kernkraftwerken beteiligt, darunter das South Texas Project (STP), einem großen Kernkraftwerk in Texas. Dieses Werk besteht aus zwei Reaktoren und ist eine der bedeutenden Quellen für emissionsfreie Energie in der Region. Allerdings hat NRG Energy in den letzten Jahren seine Kernkraftbeteiligungen reduziert, um sich verstärkt auf erneuerbare Energien und andere Stromerzeugungsformen zu konzentrieren.

Kein unbedingter Nachteil

Dass NRG kein direkter Betreiber von Atomkraftwerken ist, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Der Konzern könnte Google trotzdem genügend emissionsfreie Energie zur Verfügung stellen. Genau wie bei Vistra wäre ein Vertrag mit Google die Krönung eines bislang sehr erfolgreichen Jahres.

Auch die Aktie von NRG Energy ist nicht teuer bewertet, obwohl der Kurs in diesem Jahr schon 83 Prozent zugelegt hat. Wie MarketScreener angibt, liegt das geschätztes KGV für das laufende Jahr bei 15,9 und soll im kommenden Jahr auf 15,2 fallen. Während die Dividendenrendite bei Vistra verschwindend gering ist, bietet NRG 1,73 Prozent für 2024. Die Aktie ist allerdings nicht so stark zurückgekommen, wie das Papier von Vistra. Daher sollten Anleger noch auf eine etwas stärkere Korrektur warten.

Fazit: Beide Aktien dürften sich auch ohne eine Kooperation mit Google weiterhin sehr gut entwickeln. Daher ist das Risiko bei beiden Papieren überschaubar und kommt die Alphabet-Tochter mit einem der beiden US-Versorger ins Geschäft, dann wäre dies das Sahnehäubchen für ihr Depot.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Tipp: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.