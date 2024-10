Vedanta Aluminium präsentiert nachhaltige Aluminiumlösungen auf der ALUMINIUM 2024, Düsseldorf

Vedanta Aluminium ist für fast 50 % der indischen Aluminiumproduktion verantwortlich und bietet eine breite Palette von Mehrwertprodukten wie Knüppel, primäre Gießereilegierungen, Walzdraht, Walzprodukte und Masseln an. Das Unternehmen exportiert mehr als 50 % seiner Produkte in die ganze Welt, wobei Europa ein Schlüsselmarkt für die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Aluminiumlösungen von Vedanta ist.

DÜSSELDORF, Deutschland, 8. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vedanta Aluminium, Indiens größter Aluminiumhersteller, wird an der kommenden Weltmesse „ALUMINIUM 2024" in Düsseldorf, Deutschland, teilnehmen. Das Unternehmen wird sein umfangreiches Produktportfolio, einschließlich seiner nachhaltigen Aluminiumprodukte unter der Marke „Restora", in Halle 6, Stand Nr. 64D5 ausstellen. Diese Veranstaltung bietet Vedanta Aluminium eine globale Plattform, um sein innovatives Konzept für die Aluminiumproduktion zu präsentieren, bei dem Nachhaltigkeit und eine hochmoderne Fertigung im Vordergrund stehen.

Auf der ALUMINIUM 2024 wird sich das Unternehmen auf seine kohlenstoffarme Aluminiumproduktlinie Restora konzentrieren, die erste ihrer Art in Indien. Restora und Restora Ultra wurden entwickelt, um die Kohlenstoffemissionen drastisch zu reduzieren, und richten sich an Unternehmen auf der ganzen Welt, die Umweltverantwortung ohne Kompromisse bei der Qualität anstreben.

Sunil Gupta, Chief Operating Officer (COO), Vedanta Aluminium, kommentierte die Teilnahme mit den Worten: „Wir freuen uns, unsere nachhaltigen Aluminiumprodukte auf der ALUMINIUM 2024 zu präsentieren, einer erstklassigen globalen Bühne für die Aluminiumindustrie. Unsere Teilnahme spiegelt unser Engagement für die Förderung einer verantwortungsvollen Produktion wider, während wir gleichzeitig innovative Lösungen anbieten, die der wachsenden Nachfrage nach kohlenstoffarmen Materialien gerecht werden. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Produkte bei den weltweiten Akteuren auf großes Interesse stoßen werden."

Die Produkte von Vedanta Aluminium werden in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Baugewerbe, der Elektroindustrie, der Luft- und Raumfahrt, den erneuerbaren Energien und der Verpackungsindustrie eingesetzt, wobei Kunden in fast 60 Ländern vertreten sind. Der weltweite Ruf des Unternehmens beruht auf der Lieferung von hochwertigem, nachhaltigem Aluminium, das den sich wandelnden Anforderungen der modernen Industrie entspricht.

Die Produkte des Unternehmens werden von Environmental Product Declaration (EPD) International auf ihre hohen Nachhaltigkeitsstandards hin überprüft, nachdem sie umfassenden Lebenszyklusanalysen unterzogen wurden. Diese Bewertungen belegen die führende Rolle von Vedanta Aluminium in den Bereichen Energieeffizienz, Emissionsreduzierung und Ressourcenschonung. Darüber hinaus ist das Werk des Unternehmens in Jharsuguda von der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zertifiziert, einem weltweit anerkannten Indikator für Nachhaltigkeitsleistung. Vedanta Aluminium besitzt außerdem 15 Zertifizierungen des Bureau of Indian Standards (BIS) für seine Produktpalette. Diese Errungenschaften unterstreichen die Rolle des Unternehmens als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Produktionsverfahren, sowohl in Indien als auch weltweit.

