Guterres kritisiert geplantes israelisches Gesetz für UNRWA-Verbot

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich deutlich gegen ein vom israelischen Parlament geplantes Gesetz ausgesprochen, das das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA als Terrororganisation einstufen würde. Ein solches Gesetz würde die Anstrengungen, das menschliche Leid und die Spannungen im Gazastreifen - und auch im Westjordanland und in Ostjerusalem - zu lindern, "ersticken", sagte Guterres in New York. "Es wäre eine Katastrophe in einem jetzt schon kompletten Desaster."

Er habe sich deswegen schriftlich direkt an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gewandt und seine "tiefe Besorgnis" über den Gesetzentwurf zum Ausdruck gebracht, "der das UNRWA daran hindern könnte, seine wichtige Arbeit in den besetzten palästinensischen Gebieten fortzusetzen".