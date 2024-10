ROUNDUP 2/Rund 180 Hisbollah-Raketen auf Israel Verletzte und Schäden in Haifa Beim Einschlag mindestens einer Rakete aus dem Libanon in Israels drittgrößter Stadt Haifa ist eine Frau leicht verletzt worden. Sie habe eine Splitterwunde an der Hand erlitten, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Plattform X mit. …