AMI kooperiert mit Samsung bei Firmware-Sicherheit für PCs

Dank dieser Partnerschaft lässt sich Tektagon von AMI nahtlos in Samsung Knox integrieren, um vertrauliche und sensible Daten auf jeder Ebene des Geräts durch Echtzeit-Bedrohungserkennung zu schützen, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Firmware-injizierte Malware bereitgestellt wird, um Ransomware und Denial-of-Service-Angriffe zu verhindern.

ATLANTA, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- AMI, der weltweit führende Anbieter von dynamischer Firmware für die globale Computerbranche, hat sich mit Samsung Electronics, dem weltweit führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik, zusammengeschlossen, um eine verbesserte gemeinsame Sicherheitslösung für Galaxy Book-PCs von Samsung zu entwickeln. Neben Samsungs mehrschichtiger Sicherheitsplattform Samsung Knox ist AMIs Tektagon – die branchenführende Platform Root of Trust Firmware-Sicherheitslösung – jetzt in Samsung PCs integriert, darunter Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 und Galaxy Book4 Ultra.

„Als führender Anbieter von Endgerätetechnologie für den globalen Regierungs- und Handelssektor ist Samsung bestrebt, seine Plattformen auf allen Ebenen abzusichern", erklärt Dr. Hark-Sang Kim, EVP und Leiter des New Computing-FuE-Teams, Mobile eXperience Business, bei Samsung Electronics. „Die Integration der Tektagon-Lösung von AMI in unsere neuesten Galaxy Books sorgen für einen leistungsstarken und umfassenden Schutz auf der Plattformebene."

Die Samsung Knox-Plattform nutzt den vorhandenen eingebetteten Prozessor des Motherboards, um eine hardwaregestützte sichere Plattform bereitzustellen, die die Tektagon-Sicherheitstechnologie von AMI enthält. Dank der branchenführenden Fähigkeiten von AMI als Firmware-Anbieter wird der Bedarf an zusätzlichen Komponenten minimiert, ohne dass die nahtlose hardwarebasierte Sicherheit beeinträchtigt wird.

„AMI ist stolz auf die Integration unserer Tektagon Platform Root of Trust-Lösung in die Notebooks der Samsung Galaxy Book Serie", so Stefano Righi, Senior Vice President der AMI Global Software and Security Group. „Gemeinsam tragen Samsung und AMI dazu bei, die Cyberbedrohungslandschaft zu reduzieren und die Endgeräte von Unternehmen rund um den Globus vor bösartigen Angriffen zu schützen."

Das Samsung Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 und Galaxy Book4 Ultra mit AMI Tektagon Platform Root of Trust sind ab sofort erhältlich und können direkt bei Samsung bestellt werden.

Informationen zu AMI

AMI ist eine neu konzipierte Firmware für die moderne Datenverarbeitung. Als weltweit führender Anbieter von dynamischer Firmware für Sicherheits-, Orchestrierungs- und Verwaltungslösungen ermöglicht AMI den Einsatz von Compute-Plattformen von On-premises über die Cloud bis hin zur Edge. Die branchenführende Basistechnologie und der unerschütterliche Kundensupport von AMI haben zu dauerhaften Partnerschaften geführt und Innovationen für einige der bekanntesten Marken in der High-Tech-Industrie vorangetrieben.

