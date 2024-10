Pressestimme 'Frankenpost' zu Bürgerbeteiligung an Wind- und Solaranlagen "Frankenpost" zu Bürgerbeteiligung an Wind- und Solaranlagen: In Bayern stieß die vergangenen Jahre der Windradausbau auf Skepsis - weil sich die Menschen zu Recht daran störten, dass sie Windräder vor die Nase gesetzt bekommen, die Gewinne aber …