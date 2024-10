NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Pflegereform

Die Stellschrauben, an denen Lauterbach drehen kann, sind schnell identifiziert. Man kann die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöhen - das geht am schnellsten, verteuert aber die Arbeitskosten. Der Staat könnte die Pflegeversicherung mit Milliarden bezuschussen, wie er es seit langem bei der Rentenversicherung macht. Doch wo soll das Geld herkommen, wenn die Verteilungskämpfe zwischen den Ministerien schon jetzt kaum zu befrieden sind? Also die Steuern erhöhen. Da sind SPD und Grüne schnell bei der Sache. Ungenutzt blieben in der Pflegeversicherung bisher die Möglichkeiten des Kapitalmarkts./yyzz/DP/zb