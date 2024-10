UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 47 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe ambitioniertere Langfristziele ergeben als gedacht, schrieb Analyst Sven Weier in seinem am Mittwoch vorliegenden Nachklapp. Sein neues Kursziel reflektiere dabei nur den unteren Rand des Korridors./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 17:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 45,61EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2024, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m