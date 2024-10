EnWave sichert sich revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 5 Millionen $ von Desjardins für Wachstum und als Betriebskapital

Außerdem hat das Unternehmen mit Desjardins einen Darlehensvertrag über 500.000 $ (das „Laufzeitdarlehen“) mit einer Tilgungsdauer von 48 Monaten unterzeichnet. Das Laufzeitdarlehen ist monatlich in gleichen aufeinanderfolgenden Zahlungen der Darlehenssumme zuzüglich Zinsen zu tilgen. Die Kreditfazilität und das Laufzeitdarlehen sind durch die Vermögenswerte des Unternehmens besichert und unterliegen der Bedingung, dass das Unternehmen eine kontinuierliche Mindestliquiditätsausstattung beibehält.

Die Kreditfazilität und das Laufzeitdarlehen bieten dem Unternehmen nach Bedarf eine nicht verwässernde Finanzierung für die Umsetzung einer verbesserten und intensivierten Vertriebsstrategie. EnWave plant die Rekrutierung weiterer Top-Level-Vertriebsmitarbeiter und die Ausweitung der internationalen Präsenz des Unternehmens auf zentralen Wachstumsmärkten. EnWave arbeitet momentan mit einem globalen Personalberatungsunternehmen zusammen, um seinen ersten Vertriebsmanager in Europa zu rekrutieren und einzustellen. Ein zweiter Vertriebsmanager wird für die Region Südasien rekrutiert. Andere Märkte werden im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs in Betracht gezogen.

Im 4. Quartal 2024 kündigte EnWave die Berufung von Frau Danna Dunnage zur neuen Vice President, Global Sales and Business Development, an.

Das Unternehmen plant ferner, in den kommenden Monaten auf mehreren wichtigen internationalen Fachmessen für Lebensmittelproduktion und -technologie auszustellen, um Sales Leads zu generieren und das Ertragswachstum anzukurbeln. Nach seiner kürzlichen Teilnahme an der IFT First Conference in Chicago, der Anuga FoodTec in Indien und The Food Tech Summit & Expo in Mexiko wird EnWave später im Kalenderjahr an der GulFood in Dubai teilnehmen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4