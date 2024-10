Doppelhoch aktiviert

Kurzfristig könnte die seit nunmehr zwei Tagen anhaltende Erholung noch in den Bereich um 1,1011 US-Dollar und darüber sogar an den EMA 50 bei 1,1036 US-Dollar reichen, bevor Verkäufer wieder das Ruder übernehmen und zu einem endgültigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitts führen. An dem konnte sich das Paar EUR/USD nämlich zuletzt kurzzeitig stabilisieren. Durch den Rückfall aus der letzten Woche ist der Wert jedoch auch wieder in seinen seit dem Frühjahr bestehenden Aufwärtstrend zurückgekehrt, was den Rückweg auf der Oberseite erheblich erschwert. Vorläufig sollte man weiter fallende Kurse einplanen.

Korrekturausweitung wahrscheinlich