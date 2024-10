DAX mit hoher Volatilität

Weiterhin schweben der Krieg und eine mögliche Eskalation im Nahen Osten wie ein Damoklesschwert über den Börsen, was zuletzt sehr gut an der Kursentwicklung der Ölpreise zu beobachten war. Der DAX dagegen steckt seit seinem Rekordhoch von 19.491 Zählern in einer Korrektur fest und markierte im frühen Dienstagshandel ein bislang unproblematisches Tief bei 18.911 Punkten. Saisonal betrachtet bietet der Oktober trotz erhöhter Volatilität, ausgelöst durch die Vorlage der Quartalszahlen, aussichtsreiche Perspektiven, die sich bis Ende des Jahres hinziehen könnten. Um ein mögliches Kaufsignal auf der Oberseite mit Zielen bei 19.491 Punkten und darüber 19.800 Zählern auszulösen, sollte das heimische Leitbarometer auf Tagesschlusskursbasis aber mindestens über 19.250 Punkte springen. Dieses Ereignis könnte dann den seit Ende September laufenden Korrekturtrend beenden und die vorausgegangene inverse SKS-Formation schließlich vollständig umsetzen. Schlusskurse unterhalb von 18.950 Punkten würden dagegen eine Verlängerung des laufenden Trends auf 18.780 und darunter 18.633 Punkte forcieren. Wie sehr gut zu beobachten ist, versucht sich die Frankfurter Börse aber gegen den Abwärtstrend zu stemmen.

Aktuelle Lage