RepRisk-Daten zeigen zum ersten Mal seit sechs Jahren einen weltweiten Rückgang von Greenwashing, während Greenwashing in der Schweiz weiter zunimmt

Zürich (ots/PRNewswire) - Eine Studie von RepRisk zeigt, dass die Zahl der

Unternehmen, die mit Greenwashing in Verbindung gebracht werden, im Vergleich

zum Vorjahr um 12 % zurückgegangen ist, was auf eine erhebliche Veränderung im

Verhalten der Unternehmen hindeutet



- Trotz eines allgemeinen Rückgangs ist die Zahl schwerer Fälle von Greenwashing

um mehr als 30% gestiegen.

- In der Schweiz nahmen die Greenwashing-Fälle weiterhin um 17% zu.

- Fast 30% der Unternehmen, die im Jahr 2023 mit Greenwashing in Verbindung

gebracht wurden, waren 2024 Wiederholungstäter.

- Während der Banken- und Finanzdienstleistungssektor im vergangenen Jahr einen

Anstieg des klimabezogenen Greenwashing-Risikos um 70% verzeichnete, zeigt der

diesjährige Bericht einen Rückgang um 20%.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Eine neue Studie von RepRisk, einem weltweit führenden Anbieter vonESG-Datentechnologie, zeigt, dass das Greenwashing-Risiko, in dem im Juni 2024endenden Jahr über alle Branchen hinweg weltweit um 12% gesunken ist. Dies istder erste Rückgang seit sechs Jahren. Während in den meisten Märkten einleichter Abwärtstrend bei der Zahl, der in Greenwashing verwickelten Unternehmenzu verzeichnen ist, steigt die Zahl in der Schweiz weiter an. Im Jahr 2024 warenin der Schweiz 61 Unternehmen in Greenwashing verwickelt, was einem Anstieg von17,3% gegenüber 2023 und dem höchsten Anstieg der 13 analysierten Märkteentspricht.Der dritte jährliche Greenwashing-Bericht von RepRisk ( Link zu Report (https://www.reprisk.com/research-insights/reports/a-turning-tide-in-greenwashing-exploring-the-first-decline-in-six-years?mtm_campaign=report-pressreleaseq424-greenwashing2024-ch&mtm_kwd=reportsq424&mtm_source=pressrelease-traffic) ) kommt zu demErgebnis, dass der allgemeine Abwärtstrend wahrscheinlich das Ergebnisverstärkter regulatorischer Massnahmen ist und dass Unternehmen aus Angst vorReaktionen von Interessengruppen, insbesondere Verbrauchern, Investoren undRegulierungsbehörden, weniger Greenwashing betreiben. Während die Zahl derVorfälle zurückgegangen ist, hat die Zahl der schwerwiegenden Greenwashing-Fälleweltweit um 30% zugenommen, was darauf hindeutet, dass noch Handlungsbedarfbesteht. Die Zunahme der schwerwiegenden Greenwashing-Fälle in der Schweizspiegelt den globalen Trend wider. In der Schweiz ist die Zahl derschwerwiegenden Vorfälle im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 50% gestiegen."Die Stakeholder sind sich des Greenwashing-Risikos mehr denn je bewusst" ,kommentiert Dr. Philipp Aeby, CEO und Mitbegründer von RepRisk . " Während dieRegulierungsbehörden erfolgreich Gesetze zur Verhinderung von Greenwashingvorangetrieben haben, wird sich das Risiko mit dem Aufkommen neuer Formen