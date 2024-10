Chartcheck: So steht's jetzt um Alibaba, Baidu, JD.com und PDD!

Die Rallye chinesischer Basiswerte hat am Dienstag ein rasches Ende gefunden, nachdem die von der Zentralregierung vorgestellten Stimulusmaßnahmen enttäuscht hatten. Vor allem in Hongkong und später an US-Handelsplätzen purzelten die Kurse der in den Wochen zuvor so starken China-Aktien.

Die hohe Volatilität setzte sich am Mittwoch fort. An festlandchinesischen Handelsplätzen verzeichneten Wertpapiere starke Verluste, hier fielen die Leitindizes am Morgen um 7 Prozent und mehr. An der Börse in Hongkong fielen die Abgaben mit einem Minus von 1,6 Prozent deutlich geringer aus, hier ging es mit dem Hang Seng allerdings auch schon am Dienstag um 9,4 Prozent bergab.