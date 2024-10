Brent Öl mit knackigem Preiseinbruch. BP, Shell & Co. mit Schnappatmung

Just in dem Moment, als es nach einem erfolgreichen Ausbruch in Richtung 85 US-Dollar und damit nach einer Fortsetzung der Rallye aussah, drehten abermals die Stimmung und schließlich die Preise. Brent Öl geriet aufgrund der kräftigen Gewinnmitnahmen zwischenzeitlich in Bedrängnis. Kurzum: Die Preisrallye steht aktuell auf tönernen Füßen. Obgleich das Rallyeszenario noch nicht endgültig abzuschreiben ist, droht den Ölpreisen zunächst eine weitere Rutschpartie.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien“

Angebotsseite im Fokus

Brent Öl schwankt aktuell zwischen der Sorge vor einer Angebotsverknappung infolge einer möglichen ausufernden Eskalation im Nahen und Mittleren Osten und der Sorge vor einer Angebotsausweitung infolge einer etwaig nachlassenden Förderdisziplin der OPEC+ Staaten. Dieser Aspekt wurde bereits im Kommentar „Brent Öl tritt Preisrallye los. Drohen doch Ölpreise von 100 US-Dollar?“ ausführlich thematisiert. Die Sorgen im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten haben sich zwar noch nicht in Luft aufgelöst, aber sie haben zumindest (temporär) etwas nachgelassen.

Fazit

Bricht man die Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich feststellen, dass der Widerstandsbereich 80 US-Dollar / 81,7 US-Dollar aufgrund des Rücksetzers noch einmal an Bedeutung gewonnen hat. Allerdings sollte man die Fortsetzung der Rallye als Szenario noch nicht abschreiben, solange Brent Öl oberhalb von 75 US-Dollar notiert. Sollte es jedoch darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

BP, Shell & Co. mit Schnappatmung

Stellvertretend für die aktuelle Lage bei den Ölproduzenten beleuchten wir BP.

Im oberen Chart (Chart auf Euro-Basis) ist der knackige Rücksetzer deutlich zu erkennen. Ebenfalls zu erkennen ist der Umstand, dass der Rücksetzer aus charttechnischer Sicht zur Unzeit kam, war die BP-Aktie doch gerade im Begriff, sich des Abwärtstrends (grün) zu entledigen. Doch der Kursbereich um 5 Euro erwies sich als zu hartnäckig. Neben der Abwärtstrendlinie befindet sich dort auch ein wichtiger Horizontalwiderstand. Als Folge des Scheiterns hat sich die Bedeutung dieser Zone noch einmal erhöht. Aktuell drohen der BP-Aktie weitere Abgaben in Richtung 4,70 Euro und 4,55 Euro.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte