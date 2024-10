KI-Marktanteil könnte wachsen!

Jensen Huang, der CEO von NVIDIA, ist für seine zukunftsweisenden Beurteilungen bekannt. In seiner Rede auf der letzten Tech-Konferenz von Goldman Sachs äußerte er, dass bestehende Rechenzentren im Wert von 1 Billion US-Dollar auf beschleunigtes Rechnen umgerüstet werden müssten. Dies allein könnte zu beträchtlichen Umsätzen führen. Er prognostizierte auch, dass das Marktpotenzial in den nächsten vier bis sechs Jahren bei 2 Billionen US-Dollar liegen wird. In diesem Markt wird auch AMD ein Wörtchen mitreden. Zwar dominiert NVIDIA aktuell mit einem Marktanteil von 80 Prozent, Lisa Su, CEO von AMD, hat aber gegenüber Intel schon einmal gezeigt, dass sie Marktanteile hinzugewinnen kann.

