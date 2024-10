Nordex meldet Wachstum im Auftragseingang nach Schwäche im dritten Quartal

Der deutsche Windturbinenhersteller Nordex hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Anstieg des Auftragseingangs um 4 Prozent auf insgesamt 5.083 Megawatt verzeichnet, wie das Unternehmen am frühen Mittwoch mitteilte.

CEO José Luis Blanco äußerte sich dennoch optimistisch und betonte, dass im dritten Quartal Fortschritte erzielt werden konnten. "Wesentlich zu diesem Wachstum beigetragen haben in Europa erneut der deutsche Markt sowie die baltischen Staaten und in Nordamerika der kanadische Markt. Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik im letzten Quartal 2024 fortsetzen wird."

Der Aktienkurs von Nordex reagierte positiv auf die Zahlen und stieg am frühen Mittwoch um ein Prozent auf 13,24 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel damit rund 25 Prozent zugelegt. Anleger sehen in den stabilen Verkaufspreisen und der geografischen Diversifizierung des Unternehmens positive Signale für die zukünftige Entwicklung.

Vor allem in den letzten Tagen waren immer mehr Großaufträge bei dem Hersteller von Windkraftanlagen eingegangen und hatten für gute Stimmung gesorgt. Erst gestern hatte Nordex einen Auftrag über 500 MW aus Kanada bekannt gegeben, der vor allem auch einen lukrativen Wartungsvertrag über 15 bis 30 Jahre umfasst.

Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt (ASP) stabilisierte sich in den ersten neun Monaten bei 0,90 Millionen Euro, was einem leichten Anstieg gegenüber den 0,85 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Insbesondere im dritten Quartal zeigte sich eine deutliche Preissteigerung auf 0,92 Millionen Euro pro Megawatt, verglichen mit 0,79 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Nachfrage nach Windkraftanlagen in Deutschland, den baltischen Staaten sowie in Kanada und Südafrika war in den ersten neun Monaten besonders stark. Insgesamt wurden 905 Windenergieanlagen für Projekte in 23 Ländern bestellt.

Obwohl das dritte Quartal eine Abschwächung im Auftragseingang zeigte, bleibt Nordex optimistisch für die verbleibenden Monate des Jahres und plant, die Dynamik in den wichtigsten Märkten weiter zu nutzen.

