Neue Wege für bessere Patientenversorgung und Mitarbeiterbindung im Gesundheitswesen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung

BearingPoint beleuchtet Innovationen für eine bessere Patientenversorgung und

Wohlbefinden der Gesundheitsfachkräfte. Die Studie zeigt, dass veraltete

Managementpraktiken und ein Mangel an medizinischen Fachkräften die europäischen

Gesundheitssysteme stark belasten. Innovative Modelle bieten jedoch Hoffnung für

eine bessere Personalbindung und Patientenversorgung.



Europäische Krankenhäuser stehen an einem Wendepunkt. Nach Angaben der

Weltgesundheitsorganisation fehlen in Europa etwa 1,8 Millionen

Gesundheitsfachkräfte. Diese Lücke hat die Belegschaften stark ausgedünnt und zu

Bedenken hinsichtlich der ausreichenden und qualitativ hochwertigen

Patientenversorgung geführt. Eine aktuelle Studie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint zeigt jedoch, dass Lösungen in der

Transformation von Krankenhausmanagementmodellen und der Einführung sowie

Nutzung von Technologien wie der Künstlichen Intelligenz (KI) liegen.







300 Gesundheitsfachkräfte und Einrichtungsleitende befragt worden. Dabei zeigte

sich, dass veraltete Managementstrukturen zu einer Abwanderung von

Gesundheitspersonal führen und Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind, die

Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu erfüllen. Besonders junge

Fachkräfte sind zunehmend weniger bereit, sich langfristig im Gesundheitswesen

zu engagieren - ein Hauptgrund liegt in den überholten Praktiken. Die Studie

weist jedoch den Weg nach vorne und zeigt, dass innovative Krankenhäuser mit

flexiblen und kollaborativen Managementmodellen sowohl die Zufriedenheit des

Personals als auch die Patientenversorgung erheblich verbessern können.



Balance zwischen Flexibilität und Zusammenarbeit



In Frankreich hat das Hospital Center De Valenciennes ein dezentralisiertes

Führungsmodell eingeführt, das medizinische Abteilungen und Dienste in 90

Prozent der Managemententscheidungen einbezieht. Diese Veränderung hat die

Gesundheitsteams gestärkt und ein kollaboratives und motivierendes Umfeld

geschaffen, das durch die erhöhte Autonomie des Personals die

Patientenversorgung verbessert. Auch das Klinikum Osnabrück gilt als Best

Practice Beispiel für moderne Personalarbeit, Arbeitszeiten wurden

flexibilisiert und die Mitarbeitenden werden in einem partizipativen Ansatz in

die Gestaltung der Arbeit mit einbezogen.



In vergleichbarer Weise haben die Genfer Universitätskliniken ihr 3P-Programm

(Patients, Professionals, General Public) initiiert, das die Patienteneinbindung Seite 2 ► Seite 1 von 3



