TSMC überrascht mit starkem Umsatzplus und korrigiert Prognose nach oben

Seit 2020 hat sich der Umsatz von TSMC durch den Bedarf an Hochleistungschips für KI-Anwendungen verdoppelt. "Die Nachfrage nach KI bleibt stark", sagte ein Unternehmenssprecher, "trotz wachsender geopolitischer Spannungen".

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Analysten hatten sich zuletzt uneinig gezeigt, ob die Wachstumsdynamik der KI-Branche anhalten würde. Einige Investoren befürchten, dass Unternehmen wie Meta und Google ihre Ausgaben drosseln könnten, sollten rentable KI-Anwendungsfälle ausbleiben. Diese Unsicherheiten führten Anfang des Jahres zu einem Rückgang bei KI-Aktien.

Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

TSMC hingegen profitierte stark vom KI-Boom. Seit dem Start von ChatGPT hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Im Juli überschritt die Marktkapitalisierung des Unternehmens kurzzeitig die Billionen-Dollar-Marke. Auch die jüngsten Quartalsergebnisse übertrafen die Erwartungen, was TSMC dazu veranlasste, seine Umsatzprognose für das Jahr 2024 anzuheben. In den vergangenen vier Wochen zog der Aktienkurs noch einmal um etwa 16 Prozent an:

"Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt hoch", erklärte Bloomberg-Analyst Charles Shum. Er hob die bevorstehende Massenproduktion im 2-Nanometer-Verfahren und den Ausbau der CoWoS-Advanced-Packaging-Kapazitäten als entscheidende Wachstumsfaktoren hervor.

Selbst mögliche Verzögerungen bei Nvidias neuesten Blackwell-Chips, die die Branche stören könnten, werden von Analysten als temporäres Problem betrachtet. Dazu passt, dass Nvidia-Partner Foxconn in Mexiko die weltweit größte Fabrik zur Herstellung von GB200-Superchips errichtet.

Auch der TSMC-Partner Hon Hai Precision Industry, Nvidias wichtigster Zulieferer für Serverkomponenten, bestätigte die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Hardware. Für TSMC beträgt das mittlere Kursziel 213,73 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von circa 15 Prozent entspricht. Zehn von elf Analysten empfehlen die Aktie mit Buy.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion