Im Windschatten von Nvidia: Deutsche KI-Hoffnung vor neuen Allzeithochs!

Das hat die Aufmerksamkeit einmal mehr auch auf andere Halbleiter-Aktien gelenkt. Am deutschen Aktienmarkt profitierte davon insbesondere SÜSS MicroTec , das in den für den Gesamtmarkt schwierigen vergangenen Tagen mit relativer Stärke überzeugen konnte.

Angetrieben von anhalten starken Halbleiterverkäufen, optimistischen Aussagen von Firmenlenkern wie Foxconn-CEO Kuo T'ai-ming und dem Hype um die neuen KI-Beschleuniger Blackwell hat die Nvidia-Aktie in den vergangenen Tagen zu alter Stärke zurückgefunden und ist auf dem besten Wege zu neuen Allzeithochs.

Neue Allzeithochs: Klappt's im ersten Anlauf?

Am Mittwochvormittag nimmt die Aktie Kurs auf 70 Euro und ist damit nur noch rund zwei Prozent von ihren bisherigen Allzeithochs entfernt. Haben die Käufer eine Chance, neue Rekordnotierungen im ersten Anlauf zu erzielen oder sollten sich Anleger auf einen Pullback einstellen?

Plus 150 Prozent – besser geht's derzeit nicht!

Mit einem Plus von rund 150 Prozent ist die Aktie derzeit das Beste, was der deutsche Technologieindex TecDAX in diesem Jahr zu bieten hat. Auf Platz 2 folgt mit großem Abstand SAP, das sich bislang um 47 Prozent verteuern konnte.

Ausschlaggebend für die steile Rallye war eine Korrektur im vergangenen Oktober, die das Papier an die Unterstützung bei 15 Euro führte. Hier stieß SÜSS MicroTec auf Kaufinteresse, konnte sich erholen und noch vor dem Jahreswechsel mit einem Golden Cross der Durchschnittslinien ein Kaufsignal generieren.

Relative Stärke sorgt für Kaufinteresse

Dadurch wurde ein Aufwärtstrend etabliert, der in den Sommermonaten zwar zeitweise verlassen wurde, inzwischen aber zurückerobert werden konnte. In den vergangenen zwei Wochen hielt sich die Aktie am bei 68 Euro beginnenden Widerstandsbereich auf und konnte sich dabei gegen die wiederholten Abverkaufstendenzen am Gesamtmarkt behaupten.

Diese relative Stärke führt am Mittwochvormittag im Windschatten einer starken Vorstellung der Nvidia-Aktie, die sich am Vortag um über 4 Prozent steigern konnte, zu Kaufinteresse. SÜSS MicroTec legt zur Stunde rund 3 Prozent zu und pirscht sich damit an die Marke von 70 Euro heran. Neue Allzeithochs sind nur noch etwa 2 Prozent entfernt.

Hohe Chancen auf einen Ausbruch im ersten Anlauf

Die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch stehen unterdessen gut, denn die technische Indikation ist stark und signalisiert Rückenwind. Zwar hält sich der Relative-Stärke-Index mit rund 70 Zählern bereits nahe des überkauften Bereichs auf, für kleinere und volatilere Unternehmenswerte wird es allerdings erst ab etwa 80 Punkten kritisch. Unterdessen zeigt der Trendstärkeindikator MACD einen starken Aufwärtstrend an. Trotz der Seitwärtskonsolidierung in den vergangenen Tagen wurde die (rote) Signallinie nicht unterschritten, sodass der Trend nicht an Dynamik zu verlieren droht.

Zwar liegen sowohl im RSI als auch im MACD erste bearishe Divergenzen vor, der anhaltende Höhenflug der Aktie war auf Tagesbasis zuletzt nicht mehr unterstützt. Allerdings sind die Divergenzen noch nicht langanhaltend genug, als dass sie zu einer baldigen Trendwende führen müssten. Daher steht einem Anstieg auf neue Allzeithochs und einer darauffolgenden Anschlussrallye aus technischer Perspektive nichts im Wege. Fällt diese groß genug aus, könnten die bearishen Divergenzen außerdem neutralisiert werden, was den starken Trend untermauern würde.

Fazit: Das sieht richtig gut aus!

Die Aktie der deutschen KI-Hoffnung SÜSS MicroTec handelt in unmittelbarer Nähe zu neuen Allzeithochs. Diese sind mit Blick auf die anhaltend starke technische Indikation wahrscheinlich – und das bereits im ersten Anlauf. Prozyklisch agierende Anleger könnten einen Ausbruch mit Blick auf die Chancen zur Oberseite bietenden Stärke kaufen.

Risiken zur Unterseite bestehen vor allem aufgrund der bearishen Divergenzen. Die allerdings sind noch nicht besonders stark ausgeprägt, weswegen sich der Aufwärtstrend durchsetzen dürfte, zumal eine Anschlussrallye die Chance bietet, die Divergenzen zu neutralisieren. Nachhaltig eintrüben würde sich der starke Gesamteindruck erst unterhalb der bei 60 und 50 Euro verlaufenden Unterstützungen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion