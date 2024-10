123fahrschule SE: Roundtable für Investoren am 21.10.2024

Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der 123fahrschule SE. Herr Polenske (CEO) wird in diesem Roundtable die Implikation der Gesetzesänderungen in der Fahrschulbranche, die sich auf die 123fahrschule ergeben, erläutern. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu adressieren und in den Dialog zu treten.



Unternehmen: 123fahrschule SE

Datum: 21.10.2024 09:30

Speaker: Boris Polenske, Founder & CEO