10 Prinzipien für die Arbeitswelt der Zukunft / robominds wird offizieller Unterstützer der Good Work Charter der europäischen Robotikindustrie (FOTO)

München (ots) - Das KI-Robotik-Unternehmen robominds hat die unter der

Schirmherrschaft des VDMA Robotik + Automation ins Leben gerufene Good Work

Charter der europäischen Robotikindustrie offiziell unterzeichnet. Mit der

Unterstützung der Initiative setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für einen

verantwortungsvollen und menschenzentrierten Umgang mit künstlicher Intelligenz

und Robotik. Die Initiative des VDMA R + A skizziert zehn zentrale Prinzipien,

die eine positive und nachhaltige Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt zum

Ziel haben und den Übergang in das neue Technologiezeitalter aktiv unterstützen

sollen.



Good Work Charter: 10 Prinzipien für die Arbeitswelt der Zukunft





Der technologische Fortschritt verändert die Arbeitswelt derzeit rasant: Roboterund Menschen arbeiten enger zusammen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Um dasvolle Potenzial dieser Innovationen zu nutzen, muss der technologische Wandelaktiv begleitet werden. Daher hat die europäische Robotikindustrie insgesamtzehn Schwerpunktbereiche definiert, um die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten- für Arbeitnehmer, Unternehmen und die Gesellschaft. In der Good Work Charterwerden Themen wie die Bewältigung des demografischen Wandels,Mensch-Roboter-Kollaboration oder Nachhaltigkeit diskutiert, wobei der Menschimmer im Mittelpunkt steht. Die Initiative wird bereits von Robotik-Unternehmenwie FANUC, KUKA und NEXT.Robotics unterstützt - und hat nun einen weiterenUnterstützer: "Das Engagement von robominds, KI-Robotik für Menschen undIndustrien zugänglich zu machen, deckt sich perfekt mit den Prinzipien der GoodWork Charter. Wir sind gespannt, wie sie weiterhin mit gutem Beispiel vorangehenund Technologien entwickeln, die nicht nur die Industrie voranbringen, sondernauch die Menschen, die sie antreiben, in den Mittelpunkt stellen", sagt FaribaKhatami, Manager European Membership and Service Robotics beim VDMA R + A.robominds: KI-Technologie mit einer MissionSeit der Gründung von robominds im Jahr 2016 hat es sich das Unternehmen zurMission gemacht, KI-Robotik einfach nutzbar und für jeden zugänglich zu machen,um Menschen zu unterstützen und eine bessere Zukunft zu gestalten. Mit derrobobrain® KI-Technologie automatisiert das Unternehmen effizientressourcenintensive Prozesse in Bereichen wie Logistik und Produktion. Mit demeinfach zu bedienenden KI-Skill-Ansatz treibt robominds einen technologischenWandel voran, der Organisationen und Unternehmen befähigt, für die Zukunftgerüstet zu sein und eine bessere Arbeitsumgebung zu schaffen. robominds CEOTobias Rietzler: "Wir müssen sicherstellen, dass KI und Robotik alskollaborative Werkzeuge dienen, um die menschliche Arbeit zu verbessern, nichtum sie zu ersetzen. Wir streben eine Technologie an, die Arbeitskräfteunterstützt, Arbeitszufriedenheit steigert und den Weg für zukünftige Industrienebnet. Als Unterstützer der Good Work Charter setzen wir uns mehr denn je dafürein, Lösungen zu schaffen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht".Mit seiner kürzlich gestarteten Bildungsinitiative setzt sich das Unternehmenderzeit für einen verstärkten Wissenserwerb sowie die Entwicklung von Skillsrund um KI und Robotik ein, um die nächsten Generationen mit den erforderlichenFähigkeiten für die Zukunft auszustatten. Die Initiative steht in Einklang mitdem Aufruf der Good Work Charter, junge Menschen für die MINT-Fächer und einekontinuierliche Kompetenzentwicklung zu begeistern.Über robominds - echte KI made in GermanyMit mehr als 8 Jahren Erfahrung in der Entwicklung echter KI-Technologie fürRoboter hat robominds es sich zur Aufgabe gemacht, als Marktführer fürintelligente Robotik die Branche zu revolutionieren. Mit robobrain® - dem Gehirnfür Industrieroboter - legt robominds den Grundstein für innovative, KI-basierteLösungen in der Robotik und treibt damit sowohl seine Kundenprojekte als auchdie eigene Vision voran: Jeden Roboter mit einem Gehirn auszustatten. InZusammenarbeit mit verschiedensten Unternehmen aus der Robotikindustrie wirdfortlaufend an neuen Lösungen für Produktion, Logistik & Labore gearbeitet.Weitere Informationen über die Good Work Charter finden Sie unter:https://ots.de/WPSYDSWeitere Informationen über robominds: https://www.robominds.de/Pressekontakt:Maurice BrodhunHead of Marketingmailto:mb@robominds.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175932/5882066OTS: robominds GmbH