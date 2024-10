SO ERLEBEN MITTLERE UND ÄLTERE ARBEITNEHMER KÜNSTLICHE INTELLIGENZ AM ARBEITSPLATZ

Arbeitgeber in den USA und in Europa prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen starken Rückgang (22 % bis 64 %) bei der Einstellung von Mitarbeitern für Einstiegs- und mittlere Positionen

15 % der Arbeitnehmer ab 45 Jahren in den USA und Europa geben an, KI bei der Arbeit zu nutzen – sie sind weitgehend Autodidakten, nutzen sie häufig und sehen Vorteile

Arbeitgeber verpassen die Chance, von der Kombination aus erfahrenen Arbeitnehmern und KI-Tools zu profitieren

WASHINGTON, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Neue Daten von Generation, der globalen Non-Profit-Organisation für den Arbeitsmarkt, enthüllen Trends beim Anwenden und Erleben von KI am Arbeitsplatz aus Sicht von Arbeitnehmern im mittleren Berufsleben.

Der Bericht Age-Proofing AI: Enabling an intergenerational workforce to benefit from AI, wurde mit Unterstützung von Google.org und The SCAN Foundation erstellt. Generation beauftragte YouGov mit der Durchführung einer Forschungsstudie in Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien und den USA. Der Survey erfasste Antworten von 2.610 Arbeitnehmern über 45 Jahren, die auf Einstiegs- und mittlerer Ebene tätig sind, und 1.488 Arbeitgebern. Untersucht wurden die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich Arbeitnehmer im mittleren und höheren Alter konfrontiert sehen, wenn es darum geht, den Aufstieg der KI am Arbeitsplatz zu bewältigen.

Bei rückläufigen Einstellungszahlen bleibt Voreingenommenheit in Bezug auf das Alter weit verbreitet

Arbeitgeber in den USA und in Europa sagen einen starken Rückgang bei der Einstellung von Mitarbeitern für untere und mittlere Positionen voraus, der in den nächsten 12 Monaten zwischen 22 % und 64 % liegen dürfte. Diese Verschärfung der Einstellungsbedingungen kann sich nachteilig auf Bewerber im mittleren Berufsleben und ältere Bewerber auswirken.

Frühere Untersuchungen in den Jahren 2021 und 2023 haben gezeigt, dass Arbeitgeber durchweg jüngere Bewerber bevorzugen, obwohl 89 % der Arbeitgeber der Meinung sind, dass Arbeitnehmer in der mittleren Laufbahn und ältere Arbeitnehmer genauso gut, wenn nicht sogar besser als ihre jüngeren Kollegen sind.

Die neue Umfrage ergab, dass diese Altersdiskriminierung bei Stellen, die mit KI arbeiten, noch stärker ausgeprägt ist und Arbeitgeber jüngere Bewerber bevorzugen. In den USA ziehen 90 % der Personalverantwortlichen Bewerber unter 35 Jahren für KI-bezogene Positionen in Betracht, während es bei den über 60-Jährigen nur 32 % sind. In Europa war die Diskrepanz fast genauso groß: 33 % zogen eher ältere Bewerber in Betracht, 86 % eher die jüngere Gruppe.