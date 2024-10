Persistent erreicht Kohlenstoffneutralität ein Jahr vor dem geplanten Ziel

Ziel ist es, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Pionier in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023–2024 die Klimaneutralität für Scope 1 (direkte Emissionen) und Scope 2 (indirekte Emissionen) im gesamten Unternehmen erreicht hat – ein Jahr früher als geplant. Dieser Meilenstein, der von DNV Business Assurance India Private Limited verifiziert wurde, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und seine Rolle bei der Unterstützung der Umweltziele seiner Kunden. Im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und den globalen Bemühungen, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, festigt dies den Ruf von Persistent als sozial verantwortliches Unternehmen.

Der Kohlenstoffmanagementplan von Persistent konzentriert sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz durch Investitionen in erneuerbare Energien und die Entwicklung einer energieeffizienten Infrastruktur, die vom Indian Green Building Council (IGBC) und Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) zertifiziert ist. Das Unternehmen hat große Fortschritte bei der Einführung erneuerbarer Energien und beim Ressourcenmanagement gemacht:

42 % Emissionsreduzierung durch zwei Windkraftanlagen (je 2,1 MW) und 2 MW Solardächer.

39 % des gesamten Energieverbrauchs weltweit stammen aus erneuerbaren Energiequellen, in Indien sind es 44 %.

16 % des Bedarfs an erneuerbaren Energien werden durch selbst erzeugte Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) aus seinen Windkraftanlagen gedeckt.

45 % der erworbenen internationalen Zertifikate für erneuerbare Energien (I-RECs) betreffen gepachtete und ausländische Anlagen.

99 % Recycling von Abfällen, die in allen Betrieben anfallen.

121.035 Bäume, die zur Kohlenstoffbindung beitragen.

28,3 % Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser auf eigenen Grundstücken innerhalb ihrer Einrichtungen.

Um Scope-1-Emissionen auszugleichen, hat Persistent außerdem in hochwertige, von VERRA zertifizierte Emissionszertifikate investiert, während Scope-2-Emissionen durch die Beschaffung erneuerbarer Energien und den Kauf von I-RECs reduziert werden.