BYD: Der Rücksetzer ist eine Chance – jetzt einsteigen Richtung Allzeithoch!

Mit dem Start in die neue Woche wurde auch der Höhenflug von chinesischen Aktien beendet. Der Hang Seng Index lag zeitweise über 10 Prozent im Minus. Nach enttäuschenden Aussagen der National Development and Reform Commission (NDRC) nahmen Anleger ihre Gewinne mit. Die Panikwelle führte sogar zu einem neuen Rekordvolumen von mehr als 2,6 Billionen Yuan (ca. 335 Milliarden Euro) im chinesischen Handel.

Zunächst bleibt erst einmal festzuhalten, dass BYD auch vor der Hoffnung auf neue Konjunkturpakete sehr gut unterwegs war, wie die Absatzzahlen für den Monat September zeigen. Da verkaufte BYD insgesamt 419.426 Fahrzeuge aus dem Bereich der New Energy Vehicles (NEV). Das bedeutet einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als 287.454 Einheiten abgesetzt wurden.

Darunter waren 164.956 rein elektrische Fahrzeuge, was eine Steigerung gegenüber den 148.470 Einheiten im Vormonat darstellt, und über den 151.193 Fahrzeugen des Vorjahres liegt. Bei den Plug-in-Hybriden lieferte BYD im vergangenen Monat 252.647 Fahrzeuge aus, im Vergleich zu 222.384 im Vormonat und 135.710 im Vorjahr. Im Bereich der Nutzfahrzeuge, zu denen auch Busse gehören, wurden 1.823 Einheiten verkauft, gegenüber 2.229 im Vormonat und 551 im Vorjahr.

Ist der Rücksetzer eine Chance

Kurz gesagt: Ja! So schlimm auch der Wochenanfang war, so gut könnte die nächste Woche für BYD starten. Die Hoffnungen der Bullen können sich seit Mittwoch nämlich noch erfüllen. Peking hat ebenfalls kein Interesse daran, dass der chinesische Aktienmarkt wieder einbricht. Daher hat das Finanzministerium kurzerhand am Mittwoch für Samstag, den 12. Oktober um 10:00 Uhr, eine neue Pressekonferenz angesetzt, um die neuen Konjunkturmaßnahmen vorzustellen und zu erläutern. Der chinesische Finanzminister Lan Fo’an wird persönlich die Pressekonferenz führen. Es kann also doch noch etwas mit dem Konjunkturpaket werden, auf das der Markt spekuliert hat.

Daher: Noch vor dem Wochenende zugreifen!

Anleger, die Interesse an der Aktie von BYD haben, sollten heute oder morgen zugreifen bei dem Papier. Sollte Finanzminister Lan Fo’an Samstag das liefern, was der Markt erwartet, dann dürfte die Woche mit einem erneuten Kursfeuerwerk an den chinesischen Börsen starten. Wer sich vorher positioniert hat, der kann es dann in vollen Zügen genießen.

Natürlich ist diese Annahme nicht in Stein gemeißelt und es kann auch ganz anders kommen. Allerdings ist BYD auch ohne ein zusätzliches Konjunkturpaket gut aufgestellt. Es ist quasi ein Bonus oben drauf. Zudem war die Aktie zuletzt sehr stark überkauft und das hat sich seit Wochenanfang geändert. Daher ist diese Woche, auch ohne die neu angesetzte Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums, ein guter Zeitpunkt, um bei dem chinesischen Autobauer einen Fuß in die Tür zu setzen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat.

