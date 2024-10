Aixtron: Das sieht gar nicht gut aus ...

Die Performance des Halbleiterspezialisten Aixtron ist trotz des ungebrochenen KI-Booms zum Davonlaufen. Mit einem Minus von über 60 Prozent seit dem Jahreswechsel rangiert die Aktie im deutschen Technologieindex TecDAX auf dem drittletzten Platz. Noch schlechter haben nur Evotec und SMA Solar mit Verlusten von über 70 Prozent abgeschlossen.

Am Mittwoch steht Aixtron erneut unter Druck und verliert am Mittag über zwei Prozent. Das Unternehmen hat davor gewarnt, dass aufgrund anhaltender Nachfrageschwäche ein Umsatzergebnis nur am unteren Ende der bisherigen Prognose erzielt werden könnte und seine Schätzung für das operative Ergebnis gesenkt.