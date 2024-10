Naturinform élargit son offre de lames de terrasse durables (FOTO)

Redwitz/Rodach (ots) - Le marché européen des produits en WPC vient de connaitre

une fusion. Naturinform reprend une partie des installations de production de

l'entreprise finlandaise UPM, laquelle a annoncé en juin son retrait de la

fabrication de lames de terrasse en bois composite. Le spécialiste allemand du

bois composite reprendra ces installations et poursuivra la production des lames

de terrasse "Piazza Pro" et "Piazza One", jadis commercialisées par UPM.

L'accord entrera en vigueur à partir d'octobre 2024.



Naturinform a annoncé qu'elle examinerait en détail les opportunités de marché

qui en découleraient dans les semaines à venir et qu'elle assurerait le

réapprovisionnement irréprochable des deux produits pour les clients.

L'entreprise joue ainsi un rôle clé dans le marché en pleine croissance des

lames de terrasse en bois composite.







ciblée son engagement dans le segment de la co-extrusion (Co-Ex) des lames de

terrasse - les lames Co-Ex sont des lames en bois composite avec un enrobage

supplémentaire du noyau composite, ce qui garantit une résistance

particulièrement élevée. Parallèlement, l'entreprise fait avancer ses propres

investissements, déjà annoncés, dans la production d'une nouvelle ligne de

produits Co-Ex, qui sera bientôt présentée au niveau international.



"Nous ne pouvions pas imaginer un meilleur successeur pour nos produits en bois

composite", explique Edward Robinson, directeur d'UPM Profi. "Naturinform

partage nos valeurs en matière de qualité, de durabilité et de service. Nous

sommes sûrs que nos produits resteront entre de bonnes mains et que le marché

sera approvisionné de manière fiable".



Horst Walther, directeur de Naturinform, voit dans cette acquisition une

importante opportunité de croissance: "L'intégration des produits UPM renforce

considérablement notre position sur le marché international. Avec notre propre

gamme de produits Co-Ex, nous sommes convaincus de pouvoir développer

Naturinform avec succès sur le long terme et d'exploiter de nouvelles

opportunités et de nouveaux marchés de croissance".



Contact:



PR KOMMUNIKATION

mailto:shr@heinrich-renz.de



