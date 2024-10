Naturinform amplia la sua offerta di listoni per terrazze sostenibili (FOTO)

Redwitz a. d. Rodach (ots) - Naturinform ha consolidato la propria presenza sul

mercato europeo dei prodotti in WPC. L'impresa ha rilevato parti degli impianti

di produzione dell'azienda finlandese UPM, che a giugno ha annunciato il ritiro

dalla produzione di listoni per terrazze. In qualità di specialista del WPC

rimetterà in funzione tali impianti e riprenderà la produzione dei listoni per

terrazze "Piazza Pro" e "Piazza One", precedentemente commercializzati da UPM.

L'accordo entra in vigore a partire da ottobre 2024.



Naturinform ha annunciato che nelle prossime settimane esaminerà attentamente le

opportunità di mercato, garantendo la regolare fornitura di entrambi i prodotti

ai clienti. In tal senso, l'azienda assume un ruolo chiave nel mutevole segmento

di mercato occupato dai listoni per terrazze in WPC.







proprio impegno nel segmento della co-estrusione dei listoni per terrazze. I

listoni Co-Ex sono listoni in WPC con un rivestimento aggiuntivo che offre una

maggiore robustezza. Allo stesso tempo, l'azienda sta spingendo su alcuni

investimenti già annunciati in una propria linea di prodotti Co-Ex, che sarà

presto lanciata in tutto il mondo.



"Non avremmo potuto immaginare un successore migliore per i nostri prodotti in

WPC", ha dichiarato Edward Robinson, dirigente di UPM Profi. "Naturinform

condivide i nostri stessi valori in termini di qualità, sostenibilità e

assistenza. Siamo certi che il futuro dei nostri prodotti sia in ottime mani e

che il mercato non risentirà di alcuna battuta di arresto potendo contare su

forniture adeguate."



Horst Walther, dirigente di Naturinform, vede nell'acquisizione una

significativa opportunità di crescita: "L'integrazione dei prodotti di UPM

rinforza notevolmente la nostra posizione sul mercato internazionale. Insieme

alla nostra gamma di prodotti in Co-Ex, noi di Naturinform siamo convinti che

riusciremo a garantire il successo dell'azienda sul lungo periodo, aprendoci a

nuove opportunità di crescita e di mercato."



Contatto:



PR I KOMMUNIKATION

mailto:shr@heinrich-renz.de



Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/176682/5882136

OTS: Naturinform GmbH





Con l'acquisizione della linea di prodotti di UPM, Naturinform rinforza ilproprio impegno nel segmento della co-estrusione dei listoni per terrazze. Ilistoni Co-Ex sono listoni in WPC con un rivestimento aggiuntivo che offre unamaggiore robustezza. Allo stesso tempo, l'azienda sta spingendo su alcuniinvestimenti già annunciati in una propria linea di prodotti Co-Ex, che saràpresto lanciata in tutto il mondo."Non avremmo potuto immaginare un successore migliore per i nostri prodotti inWPC", ha dichiarato Edward Robinson, dirigente di UPM Profi. "Naturinformcondivide i nostri stessi valori in termini di qualità, sostenibilità eassistenza. Siamo certi che il futuro dei nostri prodotti sia in ottime mani eche il mercato non risentirà di alcuna battuta di arresto potendo contare suforniture adeguate."Horst Walther, dirigente di Naturinform, vede nell'acquisizione unasignificativa opportunità di crescita: "L'integrazione dei prodotti di UPMrinforza notevolmente la nostra posizione sul mercato internazionale. Insiemealla nostra gamma di prodotti in Co-Ex, noi di Naturinform siamo convinti cheriusciremo a garantire il successo dell'azienda sul lungo periodo, aprendoci anuove opportunità di crescita e di mercato."Contatto:PR I KOMMUNIKATIONmailto:shr@heinrich-renz.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/176682/5882136OTS: Naturinform GmbH