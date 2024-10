Naturinform breidt aanbod duurzame terrasplanken uit (FOTO)

Redwitz a. d. Rodach (ots) - Op de Europese markt voor WPC-producten is sprake

van een consolidatie. Naturinform neemt delen van de productiefaciliteiten van

de Finse onderneming UPM over, die in juni heeft aangekondigd zich terug te

trekken uit de productie van terrasplanken. De Duitse WPC-specialist zal deze

faciliteiten opnieuw opzetten en de productie van de voorheen door UPM op de

markt gebrachte terrasplanken "Piazza Pro" en "Piazza One" voortzetten. De

overeenkomst treedt vanaf oktober 2024 in werking.



Naturinform heeft aangekondigd daaruit voortvloeiende marktkansen de komende

weken grondig te onderzoeken en een vlotte bevoorrading van de beide producten

voor klanten veilig te stellen. Daarmee gaat de onderneming een sleutelrol in

het groeiende marktsegment van WPC-terrasplanken vervullen.







betrokkenheid gericht in het co-extrusion-segment van terrasplanken -

co-ex-planken zijn WPC-planken met een extra omhulling, die een zeer hoge

robuustheid waarborgen. Tevens zet de onderneming vaart achter het doen van

eigen, reeds aangekondigde investeringen in het opzetten van een nieuwe

co-ex-productlijn, die waarschijnlijk op de BAU-beurs in München aan het

internationale publiek wordt voorgesteld.



"We hadden ons geen betere opvolger voor onze WPC-producten kunnen voorstellen",

legt Edward Robinson, Director UPM Profi uit. "Naturinform deelt onze waarden

met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid en service. We weten zeker dat onze

producten ook in de toekomst in uitstekende handen zijn en dat de markt

betrouwbaar zal worden bevoorraad."



Horst Walther, Director Naturinform, ziet in de overname een belangrijke kans om

te groeien: "De integratie van de UPM-producten versterkt onze positie op de

internationale markt aanzienlijk. Samen met onze eigen co-ex-productreeks zijn

we ervan overtuigd dat we NATURinFORM op de lange termijn succesvol verder

kunnen ontwikkelen, nieuwe groeikansen kunnen benutten en groeimarkten kunnen

ontsluiten."



Contact:



PR I KOMMUNIKATION

mailto:shr@heinrich-renz.de



Extra content: http://presseportal.de/pm/176682/5882139

OTS: Naturinform GmbH





