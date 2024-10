Mr. Lodge GmbH im Makler-Kompass mit Höchstnote ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) - Das Wirtschaftsmagazin Capital hat Mr. Lodge im aktuellen

Makler-Kompass 2024 erneut als einen der besten Makler Deutschlands

ausgezeichnet. Mit der Höchstbewertung von fünf Sternen gehört das Münchner

Unternehmen zu den führenden Immobilienmaklern im Land. Die Auszeichnung erfolgt

auf Basis eines unabhängigen Tests, den Capital bereits zum elften Mal gemeinsam

mit dem IIB Institut durchgeführt hat. Rund 4.000 Maklerunternehmen wurden

deutschlandweit geprüft und bewertet.



Die Untersuchung berücksichtigt verschiedene Kriterien, die entscheidend für die

Qualität der Dienstleistungen sind. Dabei fließen nicht nur der Umfang des

Immobilienangebots, sondern auch Faktoren wie Qualifikation, Prozessqualität,

Exposé & Vertrag sowie der Kundenservice in die Bewertung ein. Diese umfassende

Methodik stellt sicher, dass die ausgezeichneten Unternehmen durch

überdurchschnittliche Leistungen und eine hohe Kundenzufriedenheit

gekennzeichnet sind.





"Wir freuen uns sehr über die positive Bewertung. Diese Auszeichnung ist einZeugnis der hervorragenden Arbeit und des Engagements unseres gesamten Teams",sagt Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH. "Unser Team gibtjeden Tag sein Bestes, um unseren Kunden exzellenten Service und fundierteBeratung zu bieten. Die Anerkennung durch Capital ist eine sehr schöneBestätigung für uns und gleichzeitig ein Ansporn, unseren Weg fortzusetzen undunsere Leistungen stetig weiterzuentwickeln", so Verbücheln weiter.Qualität und Erfahrung als ErfolgsgarantenMr. Lodge ist seit über 30 Jahren ein verlässlicher Partner im BereichWohnimmobilien. Das Unternehmen betreut jährlich rund 5.000 Immobilieneigentümerund Privatkunden beim Verkauf von Wohnimmobilien und ist zudem mit rund 2.200vermittelten Objekten pro Jahr der führende Anbieter für möbliertes Wohnen aufZeit im Großraum München sowie am Tegernsee.Das Unternehmen, das über 80 Mitarbeitende beschäftigt, bietet seinen Service inüber 20 Sprachen an und gewährleistet somit eine umfassende undkundenorientierte Betreuung. "Wir legen großen Wert darauf, den Bedürfnissenunserer Kunden gerecht zu werden. Dabei ist es uns wichtig uns kontinuierlich zuverbessern", so Verbücheln. "Unser mehrsprachiges Team ermöglicht es uns,international aufgestellt zu sein und ein breites Spektrum an Kunden zu bedienen- ein wichtiger Faktor in einem dynamischen Immobilienmarkt", ergänztVerbücheln.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.mrlodge.de/