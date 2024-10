ANALYSE Deutsche Bank sieht weiteres Übergangsjahr für Aixtron - Abstufung In Erwartung eines Übergangsjahres hat Deutsche Bank Research die Kaufempfehlung für die Aktien von Aixtron kassiert. Michael Kuhn änderte in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse sein Votum auf "Hold" und kappte das Kursziel von 30 auf 18 Euro. …