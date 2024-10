Die globale Lösung zur Erschließung grenzenloser Energieeffizienz für jedes Gebäude

Prag (ots/PRNewswire) - Tschechisches Unternehmen FLOWBOX wird im Gartner®

Market Guide 2024 für Energiemanagement- und Optimierungssysteme als

repräsentativer Anbieter anerkannt



FLOWBOX (https://www.flowbox.com/) , ein führender Anbieter von

Energiemanagement-Technologie, ist stolz darauf, seine Aufnahme als

"Representative Vendor" in den 2024 Gartner® Market Guide for Energy Management

and Optimization Systems (EMOS) (https://www.gartner.com/en/doc/779914-market-gu

ide-for-energy-management-and-optimization-systems) bekanntzugeben. Damit gehört

FLOWBOX zu den wichtigsten Akteuren im Bereich des globalen Energiemanagements

und unterstreicht seinen innovativen Ansatz zur Optimierung des

Energieverbrauchs und zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen.







nergy-management-and-optimization-systems) verfasst von den Analysten Lauren

Wheatley und Lloyd Jones, bietet einen detaillierten Überblick über die sich

entwickelnde Anbieterlandschaft für EMOS. Diese Systeme ermöglichen es

energieintensiven Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu überwachen und zu

optimieren, Versorgungsrisiken zu minimieren und Kosten zu senken, während sie

gleichzeitig immer anspruchsvollere Nachhaltigkeits- und

Regulierungsanforderungen erfüllen.



In dem Bericht heißt es:



"Energiemanagement- und Optimierungssysteme bieten einen ganzheitlichen

Überblick über den Energieverbrauch, ermöglichen Entscheidungsfindungen nahezu

in Echtzeit und fördern die betriebliche Effizienz, Energiekosteneinsparungen

und Verbesserungen der Nachhaltigkeit." [1]



Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Gartner-Berichts ist der wachsende Bedarf

an prädiktiven Echtzeit-Analysen in Energiemanagementsystemen. Da die

Energiekosten schwanken und die Anforderungen an die Nachhaltigkeit steigen,

nutzen Unternehmen Vorhersagefunktionen, um den Energieverbrauch vorherzusagen

und die Performance über mehrere Standorte hinweg zu optimieren. FLOWBOX EMOS

integriert diese Vorhersagefunktionen und ermöglicht es Anwendern, den

Energieverbrauch proaktiv zu steuern, die Gebühren für Lastspitzen zu senken und

die betriebliche Effizienz zu verbessern.



"Energieeffizienz ist eine eigene Energiequelle, die unerschöpflich und überall

verfügbar ist" - Michiel Rijsberman, Mitglied des Provinzialrats von Flevoland,

Niederlande [1]



FLOWBOX EMOS (https://www.flowbox.com/software) ist bekannt für seine Fähigkeit,

Organisationen beim Management des Energieverbrauchs mit Präzision und

Automatisierung zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von Seite 2 ► Seite 1 von 2



