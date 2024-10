Pentesting-Kapazität verdoppelt wegen NIS2

Frankfurt am Main (ots) -



- Steigende Nachfrage nach Pentesting vor der bevorstehenden Inkraftsetzung von

NIS2

- Europa-Chef Dennis Weyel: "Firmen erkennen, das ein Pentest der beste

Compliance-Nachweis ist". Ein Pentest ist ein simulierter Cyberangriff auf das

eigene Computernetzwerk.

- Horizon3.ai betreibt in Frankfurt am Main mit NodeZero eine der weltweit

größten Pentesting-Plattformen.



Das Cybersicherheitsunternehmen Horizon3.ai hat seine Kapazitäten für sogenannte

Penetrationstests in Europa eigenen Angaben zufolge verdoppelt. Mit der

Ausweitung trägt die Firma der sprunghaft gestiegenen Nachfrage aufgrund des

baldigen Inkrafttretens der NIS2-Verordnung (Network & Information Security) in

der Europäischen Union Rechnung, teilt die Horizon3.AI Europe GmbH (Frankfurt am

Main) mit. "Vielen Unternehmen ist offenbar erst kurzfristig klargeworden, dass

ein Penetrationstest der beste und vermutlich rechtlich einzige Weg ist, die

Compliance zu NIS2 verbindlich nachzuweisen", weiß Dennis Weyel, International

Technical Director mit Zuständigkeit für Europa bei Horizon3.ai aufgrund vieler

Kundengespräche.







Computernetzwerk im Unternehmensauftrag gezielt angegriffen, um dadurch die

Cyberresilienz zu überprüfen. "Man kann sich einen Pentest als eine groß

angelegte und äußerst raffinierte Cyberattacke vorstellen, die das Unternehmen

aber im Gegensatz zu einem echten Angriff durch Kriminelle unter Kontrolle hat",

veranschaulicht Dennis Weyel die Vorgehensweise. Horizon3.ai betreibt mit

NodeZero am Standort Frankfurt eine der weltweit umfassendsten Plattformen für

Pentesting, die über Partner, sogenannte Managed Service Providers (MSP) und

Managed Security Service Provider (MSSP), für Wirtschaft und öffentliche

Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird.



Über die erweiterten NodeZero-Kapazitäten lassen sich sowohl IT-Netzwerke in den

Unternehmen vor Ort (on premise) als auch Konfigurationen in gängigen

Cloud-Umgebungen wie AWS oder Azure einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen,

teilt Horizon3.ai mit. Der Anbieter hat kurz vor der NIS2-Pflicht ab Herbst

unter dem Namen "NodeZero Cloud Pentesting" eine eigene Lösung vorgestellt, die

Unternehmen hilft, komplexe ausnutzbare Schwachstellen und versteckte

Angriffspfade in ihren Cloud-Umgebungen zu identifizieren und zu beheben.



EZB als Vorreiter für Pentesting in Europa



In Europa wurde das Pentestingkonzept maßgeblich von der Europäischen

Zentralbank (EZB) für den Finanzsektor vorangetrieben. So unterzieht die EZB in

diesem Jahr über 100 Banken in der EU einem Penetrationstest, den sie als Seite 2 ► Seite 1 von 4



