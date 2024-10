Erstes Pilotprojekt in Deutschland zum Peeek-Mieterstromkonzept 2.0 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ahrensburg (ots) - Weil PV-Technik für vermietete Mehrfamilienhäuser zuaufwendig und teuer ist, wird viel Potenzial verschenkt. Paris Freiherr vonTroschke möchte das ändern: Mit dem Peeek-Mieterstromkonzept 2.0 haben die PeeekIndustry Solution GmbH und die Produkthersteller Enphase eine Lösung entwickelt,die für Mieter und Vermieter rentabel ist. Auf welcher Technik dasMieterstromkonzept basiert, welche Vorteile es bringt und welches erstePilotprojekt jetzt in den Startlöchern steht, verrät der Gründer undGeschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH in diesem Artikel.Photovoltaik-Anlagen prägen mittlerweile die Ortsbilder in Deutschland: ObEinfamilienhäuser, große Gewerbehallen oder sogar ganze Ackerflächen mitSolarparks - moderne PV-Module, die Solarenergie in elektrische Energieumwandeln, sind überall zu sehen. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf,dass Mehrfamilienhäuser in den seltensten Fällen mit PV-Anlagen ausgestattetsind. Obwohl sowohl Mieter als auch Vermieter von Objekten mit mehrerenWohneinheiten stark von der nachhaltigen Gewinnung von Eigenstrom profitierenwürden und ausreichend freie Dachfläche zur Verfügung steht, wird selbst beimodernen Bauten auf die PV-Technik verzichtet. "Weil die einzelnen Parteieneines Mehrfamilienhauses gesondert abgerechnet werden müssen, würde dasPV-Konzept sehr aufwendig und teuer werden", erklärt Paris Freiherr vonTroschke, Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH. "Zudem ergeben sichrechtliche Hindernisse, sodass sich eine PV-Anlage für Vermieter am Ende nichtlohnt.""Wir haben ein Mieterstromkonzept entwickelt, das alle Probleme löst", fährt derUnternehmer fort. "In Zusammenarbeit mit der Hamburger Wohnen eG führen wir dazuein Pilotprojekt durch, das am 22. Juli startete." Das Peeek-Mieterstromkonzept2.0, das die Basis für dieses Projekt darstellt, bietet Eigentümern vonvermieteten Mehrfamilienhäusern eine funktionierende, attraktive und rentableMöglichkeit für die Nutzung innovativer PV-Technik als nachhaltige Alternativezur Energiegewinnung. Als Gründer und Geschäftsführer des SolarteurunternehmensTH-Solar GmbH ist Paris Freiherr von Troschke nicht nur ein absoluter Experteauf seinem Gebiet, sondern kann seinen Kunden auch das Rundum-sorglos-Paketliefern. So könnte das Pilotprojekt den Grundstein für eine neueMarktentwicklung legen, die einen erheblichen Beitrag zur Energiewende leistenkann - denn das freie Potenzial in Deutschland ist groß.Vor diesen Hürden stehen Vermieter beim Bau einer PV-AnlageEine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) kann auf zwei Arten auf dem Dach installiertwerden: Am gängigsten und günstigsten ist die sogenannte String-Methode. Dabei