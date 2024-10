Kurse treten vor US-Notenbankprotokoll auf der Stelle

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkte hat am Mittwoch gespannte Ruhe geherrscht. Vor der Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls am Abend wollten sich Marktteilnehmer nicht festlegen, weshalb die Kursbewegungen überschaubar waren. "Die Veröffentlichung des letzten Fed-Protokolls am Abend bildet den Höhepunkt des heutigen Tages und könnte weitere Hinweise liefern, warum sich die Notenbanker für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte entschieden haben", hieß es in einem Kommentar des Brokers Index-Radar.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 war mit 4960,42 Punkten nur wenig verändert. Auch außerhalb des Euroraumes passierte wenig. Der Schweizer SMI gewann 0,14 Prozent auf 12.027,88 Punkten. Der britische FTSE 100 legte um 0,5 Prozent auf 8.231,34 Zähler zu.