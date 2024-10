Wird Hugo Boss übernommen?

Der Modekonzern will nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal sparen. Man trage dem aktuellen Marktumfeld Rechnung und werde die Kostendisziplin verstärken, kündigte Konzernchef Daniel Grieder an. Auch im eigenen Einzelhandel will der Konzern auf die Bremse treten. Ein schwächeres Konsumklima und höhere Kosten für Marketing im stationären Einzelhandel ließen im ersten Semester den Gewinn um rund die Hälfte einbrechen.

Aber für die weitere Entwicklung scheint Daniel Grieder optimistisch: Der Vorstandschef meldete in den letzten Wochen Insiderkäufe. Ein noch stärkeres Signal ist die Aufstockung durch den britischen Modehändler und Börsenmilliardär Mike Ashley. Der 59jährige ist schon seit 2020 dabei und hat nun den Anteil der „Frasers Group“ von 15% auf ungefähr 24% ausgebaut. Frasers ist jetzt mit seinem Aktienanteil an Marzotto, eine der berühmtesten Weindynastie Italiens, vorbeigezogen. Frasers wird gerne als Firmen-Sammler bezeichnet und möchte bei Hugo Boss auch einen Aufsichtsratposten.

Börsenwert 2,9 Milliarden Euro. Das KGV schätzungsweise 12. Eine große Zahl an Leerverkäufern sorgen für eine hohe Volatilität. Die Metzinger profitieren derzeit von einem anziehenden Geschäft in China. Der Modehändler profitiert auch von einer steigenden Nachfrage nach hochwertiger Bekleidung. Der Aktienkurs von Hugo Boss signalisiert eine Bodenbildung. Mindestens 50% beziehungsweise 60 Euro Potential hat die Aktie. Auch andere Unternehmen leiden unter einer Konsumflaute. Bestes Beispiel LVMH. Seit einem Hoch im März von 886 stürzte die Aktie auf nur noch 582 Euro im September ab. Bei den Metzingern zeigt sich ein ganz ähnlicher Kursverlauf. Im Juli kappte der Herrenschneider die Prognose für das zweite Halbjahr. Als Mittelfristziele hatte Vorstandschef Grieder für 2025 ein Umsatzziel von 5 Milliarden genannt und eine operative Gewinnmarge (Ebit) von „mindestens“ 12%, die angesichts der Konsumschwäche hierzulande so schnell nicht zu erreichen sein werden.