SMATRICS EnBW errichtet im 3. Quartal 64 weitere Highspeed-Ladepunkte in Österreich

Wien (ots) - Das SMATRICS EnBW-Ladenetz ist in Österreich heuer um 148

Ladepunkte gewachsen. Darunter ist auch der 1. Ladepark des Unternehmens in

Poggersdorf mit 16 Ultraschnellladepunkten.



Mit Ende September stehen im SMATRICS EnBW-Ladenetz in Österreich insgesamt 324

HPC-Schnellladepunkte zur Verfügung, das sind 148 Ladepunkte mehr als zu Beginn

des Jahres. "Das dritte Quartal war das Ausbaustärkste in diesem Jahr für

SMATRICS EnBW. Über den Sommer haben wir 64 neue Schnellladepunkte in Betrieb

genommen und damit die Mobilitätswende in Österreich weiter vorangetrieben",

sagt SMATRICS EnBW-CEO Thomas Landsbek.





Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Handelspartnern setzt SMATRICS EnBWauch auf große Schnellladeparks. Diese verfügen über mindestens acht Ladepunkteund ermöglichen E-Mobilist:innen besonders schnelles Laden an hochfrequentiertenRouten und strategisch günstigen Ladestandorten.Erster Ladepark in Kärnten eröffnetIm September 2024 wurde der erste Ladepark von SMATRICS EnBW in Kärnteneröffnet. Er befindet sich in Poggersdorf in unmittelbarer Nähe zur AusfahrtGrafenstein an der A2 im Wirtschaftspark. Dort stehen Autofahrer:innen 16hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW zur Verfügung. "DasLaden geht heute dank Highspeed-Ladesäulen schnell und bringt uns weit. InPoggersdorf können E-Mobilist:innen in nur 15 Minuten Reichweite für 400 kmladen. Damit kommt man beispielsweise schon bis nach München oder Venedig",erklärt Hauke Hinrichs, COO der SMATRICS EnBW.Die Ladeleistung von High Power Chargern, also Ladepunkte mit mindestens 150 kWLeistung, hat sich in Kärnten seit 2023 mehr als verdoppelt. Auch SMATRICS EnBWhat mit dem Ladepark in Poggersdorf nun insgesamt 40 Ultraschnelllader in diesemBundesland installiert.Ladeparks stellen einen bedeutenden Hebel für einen beschleunigten Hochlauf derE-Ladeinfrastruktur dar. Ein Novum in Kärnten war, dass der Standort auf einerFreifläche ohne bestehende Infrastruktur errichtet wurde. Dies bietet mehrFlexibilität bei der Gestaltung bezüglich Anzahl und Anordnung der Ladesäulensowie der Kapazitäten und eignet sich besonders bei neu entwickeltenVerkehrswegen ohne bestehende Bebauung.Foto, Abdruck honorarfrei: Laden bei einem SMATRICS EnBW HPC-Schnellladepunkt. ©SMATRICS EnBWÜber SMATRICS EnBWSMATRICS EnBW ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SMATRICS aus Österreich undder EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Deutschland. SMATRICS EnBW betreibtdas größte flächendeckende Schnellladenetz Österreichs und baut dieses in hohemTempo weiter aus - entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren. Alleseine Ladestandorte betreibt SMATRICS EnBW zu 100 Prozent mit Strom auserneuerbaren Energien.