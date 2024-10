Die Analystenstimmen des Tages: DocMorris, Infineon, Nestle und McDonald's

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aktuelle Geschäftszyklus dürfte etwa Mitte 2025 seinen Höhepunkt erreichen, die Aktienkurse sollten wie in der Vergangenheit noch etwas länger laufen, schrieb Analyst Janardan Menon in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche. Seine Favoriten sind ASML, ASM International, VAT und Süss Microtec. Das Geschäft mit der Autobranche bleibe ein Schwachpunkt, was Infineon, STMicro und Melexis treffe.

Berenberg stuft DocMorris auf "Hold" und senkt das Kursziel

Die Privatbank Berenberg hat DocMorris von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 36 Franken gesenkt. Gerhard Orgonas ist laut seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nun deutlich skeptischer für das Geschäft der Schweizer mit dem E-Rezept als noch zu Zeiten seiner Kaufempfehlung im Januar. Er rechnet mit strukturell geringerem Wachstum der Rezeptumsätze und fürchtet Marktanteilsverluste.

JPMorgan senkt das Kursziel für Nestle

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle von 95 auf 85 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns dürften schon vor dem Kapitalmarkttag im November über das laufende Jahr hinaus für Klarheit sorgen, was die operative und finanzielle Entwicklung angehe, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für 2025 zeichneten sich eine schwache Nachfrage sowie ein deutlicher Anstieg der produktbezogenen Kosten ab, weshalb sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 nach unten geschraubt habe. Der moderate Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des schwächeren mittelfristigen Wachstums und des kurzfristigen Abwärtspotenzials bei den Ergebnissen gerechtfertigt.

UBS hebt das Kursziel für McDonald's an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht etliche Treiber für die Geschäfte der Fastfood-Kette auf dem US-Markt, was weiteres Kurspotenzial für die Aktie beinhalte. Die Herausforderungen im internationalen Geschäft dürften aber weiter belasten, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)