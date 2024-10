Geyers Marktkommentar DAX – hält sich hartnäckig, auch wegen des saisonalen Effekts Der jüngste Rückgang des DAX an die Ausbruchszone ist zunächst als gesund für den Aufwärtstrend zu be-zeichnen. Hier hat sich der deutsche Leitindex in den letzten Handelstagen halten können. Auch wenn die Unsicherheit am Markt derzeit noch vorherrscht, scheint ...