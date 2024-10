Hannan schließt IP-Geophysikalische Untersuchung ab; Großes Kupfer-Gold-System in Previsto, Peru, bestätigt

Höhepunkte:

- Extrem große und multiple Kupfer-Gold-Ziele: Die erste geophysikalische Induktionspolarisationsuntersuchung ("IP") in Verbindung mit Feldkartierungen und Bodenprobenentnahmen bestätigte ein 6 km x 6 km großes Kupfer- ("Cu") und Gold- ("Au") Porphyr- und epithermales Au-Mineralsystem, das durch sieben hochrangige Ziele gekennzeichnet ist, die nun für eine Bohrgenehmigung evaluiert werden (Abbildung 3).

Zwei Porphyr-Ziele: wurden innerhalb eines 5 km langen und bis zu 1 km breiten intrusiven Trends identifiziert ( hier berichtet) .

Fünf epithermale Ziele : Ein bedeutender Fortschritt in dieser Saison ist die Identifizierung von fünf epithermalen Goldzielen, die mit den umfangreichen Goldanomalien im Boden bei Previsto korrelieren.

- Ricardo Herrera Porphyr-Kupfer-3D-Untersuchung: Das geophysikalische Untersuchungsteam ist bereits zum nächsten Untersuchungsgebiet, Ricardo Herrera im Zielgebiet Belen, umgezogen. Eine erste 3D-IP-Vermessung mit einem Versatz von 28 Linienkilometern kartiert das aus dem Miozän stammende kalkalkhaltige Porphyr-Zielgebiet, wo die Kupfermineralisierung an der Oberfläche mit einer starken phyllischen und intermediären argillischen Alteration auf einer Fläche von 800 m x 250 m übereinstimmt.

Michael Hudson, Executive Chairman und CEO, erklärt: "Der Fußabdruck des Mineralsystems Previsto umfasst nun 6 km x 6 km und besteht aus zwei alkalischen Porphyrzielen und fünf epithermalen Zielen. Die geophysikalische IP-Untersuchung war von grundlegender Bedeutung, um unser Verständnis zu verfeinern und das Ausmaß des von uns entdeckten Mineralsystems zu erfassen.

"Die Feldarbeiten konzentrieren sich nun darauf, weitere Informationen über diese ausgewählten Ziele für die Genehmigung von Bohrungen zu liefern. Gleichzeitig hat sich das IP-Vermessungsteam zum nächsten Zielgebiet, Belen, 25 km südwestlich, begeben. Belen enthält zwei Porphyr-Ziele (Riccardo Herera und Sortilegio) und ein epithermales System (Vista Alegre) über einen 9 km langen Streichen."

Technische Diskussionen:

Die gemeldete geophysikalische Induktionspolarisationsuntersuchung ("IP") war die erste bei Previsto. Zusammen mit den Multi-Element-Bodenproben und der Kartierung deckt der Fußabdruck des großen Mineralsystems ein Gebiet von 6 km mal 6 km ab. Die IP-Untersuchung hat dazu beigetragen, die bedeutenden Goldanomalien im Boden zu kontextualisieren, die zuvor weitgehend unerklärt waren, und hat die zahlreichen epithermalen Goldzielgebiete innerhalb des Projekts hervorgehoben (Abbildungen 3 bis 8).

Geochemische und geophysikalische Experten wurden nun engagiert, um das Verständnis dieses ausgedehnten Systems zu fördern, und weitere detaillierte Informationen über jedes neue Zielgebiet werden veröffentlicht, sobald weitere Informationen vorliegen.

- Zwei Porphyr-Ziele wurden innerhalb eines 5 km langen und bis zu 1 km breiten intrusiven Trends (hier berichtet) identifiziert. Diese Ziele sind in PC1 und PC2 unterteilt (Abbildung 3):

PC1 - Ausläufer einer Porphyrmineralisierung : Im nördlichen Teil des 5 km langen und bis zu 1 km breiten Intrusionstrends wurden bis zu 126 m mit 0,22 % Cu identifiziert.

PC2 - Zwei Zonen mit hoher Wiederaufladbarkeit : Korreliert mit aufgeschlossenen phyllischen Alterationszonen und potenziellen Zubringerstrukturen.

- Fünf epithermale Ziele: Ein bedeutender Fortschritt in dieser Saison ist die Charakterisierung von vier epithermalen Goldzielen, die mit den umfangreichen Goldanomalien im Boden bei Previsto korrelieren.

HR1: 1.700 m x 1.000 m große Au-As-Bodenanomalie, die nach Osten und Süden hin offen ist. An der Oberfläche sind Gossan- und Kieselsteinblöcke vorhanden. Anomalien mit hoher Wiederaufladbarkeit (>15mv/v) und Schultern mit hohem spezifischen Widerstand, die als disseminierte Sulfide und Verkieselung interpretiert werden.

HR2 und HR3: Zwei subvertikale Anomalien mit hoher Wiederaufladbarkeit und hohen Widerstandsschultern. Durch IP bis in die Tiefe kartiert und neigungsabwärts weiterhin offen. Ausgedehnte Gold-im-Boden-Anomalien >0,1 g/t Au in Verbindung mit As. An der Oberfläche werden in den Gesteinsproben vuggy Silica-Alteration und fortgeschrittene argillische Alteration beobachtet.

HR4 : >3 km langer und 1 km breiter intrusiver Trend, der von alkalischen Erzgängen und kleinen Intrusivkörpern dominiert wird. Weitverbreitete Goldanomalien im Boden >0,1 bis 0,3 g/t Au. Die Quelle ist bisher ungeklärt, es wird jedoch ein Zusammenhang mit Brekzien und Mikro-Quarzadern in Intrusionen vermutet.

PE -Alkalisches epithermales Goldziel: Gold-Kupfer-Mineralisierung in Gesteinsbrocken aller Größen über ein Gebiet von 1.800 m x 450 m. Die stärkste Mineralisierung steht in Zusammenhang mit Roscoelit (Abbildung 8 für Vanadium in Böden), hydrothermalen Brekzien und Gitterquarz ( hier erstmals berichtet ). Multi-Element-Bodenanomalie von Au-Cu-V-Hg-Te-As-Mo-Zn-Pb mit zwei deutlichen Zentren und einer breiten Anomalie über 1.800 m Streichen und 450 m Breite. Es wurden zwei IP-Linien (L100 und L200) über dem Ziel vermessen, doch das elektrische Signal konnte die hoch leitfähige, dicke, tonhaltige Geröllschicht an der Oberfläche nicht durchdringen (Abbildung 9).

Previsto Central wird durch eine große magnetische und radiometrische Anomalie aus der Luft von 10 km x 5 km definiert. Die mit Porphyr-Intrusionen verbundene Alteration ist häufig magnetisch (durch Magnetit) und kalihaltig (durch Serizit/Biotit/K-Feldspat). Bei Previsto stehen die anomalen Bodenanomalien in Zusammenhang mit Bereichen mit erhöhtem Magnetismus und Kalium, was auf Mineralien hinweist, die mit der Porphyr-Alteration in Verbindung stehen. Die Größe der Grundfläche des Alterationssystems bei Previsto wird im globalen Maßstab als signifikant für ein Porphyrsystem angesehen. Dieses Gebiet bleibt der Hauptschwerpunkt der Feldprogramme des Unternehmens während der Trockenzeit.

Das Grundstück Previsto Central befindet sich 2,5 km westlich des Grundstücks Previsto East (Bericht vom 10. April 2024). Die Art der Mineralisierung, die auf beiden Schürfstellen beobachtet wurde, weist starke Ähnlichkeiten auf. Zu den Alterationsassemblagen und Mineralisierungsarten gehören hydrothermale Brekzien, intensive phyllische Alteration und Relikte der Kalium-Alteration, Roscoelit-Adern/Dissemination und der Austausch von Feldspat; zu den beobachteten Sulfidmineralen gehören Chalkopyrit, Molybdänit und Pyrit. Adern sind selten und im Allgemeinen wurden nur dünne Quarz- und Quarz-Pyrit-Eisenoxid-Adern in Felsblöcken beobachtet. Die Porphyre dringen in Sandsteine und Kalksteinsedimente aus der Kreidezeit ein.

Die Litho-Geochemie in Previsto zeigt eine eindeutig alkalische Zusammensetzung des Porphyrs, der als Wirt dient. Die Porphyre intrudieren Sedimente (Sandstein, Kalkstein und Schiefer), die Kontaktmetasomatismus um Dykes und Intrusivschichten aufweisen.

Beschreibung der Untersuchung

Die geophysikalische Untersuchung durch induzierte Polarisation ("IP") wurde von GeoMad E.I.R.L, einem Beratungsunternehmen mit Sitz in Lima, Peru, durchgeführt. Die Untersuchung besteht aus einer Pol-Dipol-Elektrodenkonfiguration auf einzelnen Linien mit Elektrodenabständen von 100 m. Die Länge der Linien variierte zwischen 1,2 km und 6,8 km, insgesamt wurden 4 Linien vermessen. Die Ausrüstung bestand aus einem Huntec 10Kw 20A Sender und einem 10-Kanal ELREC PRO Empfänger. Die Stationen wurden mit einem LECIA GS15 GNSS aufgezeichnet.

Über das Projekt Valiente

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente liegt im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet ist durch eine steile Topographie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel gekennzeichnet. Das Projekt wurde im Jahr 2021 im Rahmen eines von Hannan initiierten umfangreichen Programms zur Erkundung von Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen im Backarc-Bereich entdeckt. Das Unternehmen hat das Projekt seit 2021 aktiv erkundet und nach und nach erfolgreich Sozialgenehmigungen in allen interessierenden Gebieten erhalten.

Im Jahr 2021 steckte Hannan 1.002 km2 an Bergbaukonzessionen bei Valiente ab, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden und unerforschtes Terrain für potenzielle mineralisierte Porphyrziele im zentralen Osten Perus abdecken. Frühe Schürfungen an der Oberfläche entdeckten zwei auffällige Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel bei Belen (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023), das nun für Bohrungen freigegeben wird (Abbildungen 1 und 2). Porphyr-Entdeckungen folgten rasch bei Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngster Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. Bei Previsto und Belen, einem Porphyr-Cluster im Distriktmaßstab in einem Gebiet von 25 km x 10 km, wurden acht porphyrische und/oder epithermale Ziele genauer identifiziert, wobei bis zu 10 Ziele in einem früheren Stadium auf weitere Arbeiten warten.

Im Januar 2024 reichte Hannan seinen ersten Bohrantrag (DIA) für zwei Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in der Zone Belen ein (hier geht es zur Pressemitteilung). Das Unternehmen erweitert nun seinen Fußabdruck, indem es neue Gebiete erkundet, um eine Pipeline von Projekten aufzubauen, die in den kommenden fünf Jahren genehmigt und durch Bohrungen getestet werden sollen.

Andere Nachrichten

Valiente Peru (Hannan 100%)

- Der DIA-Antrag für das Gebiet Belen wurde Ende Januar 2024 eingereicht und durchläuft seither das bürokratische System. In der letzten Woche hat die Wasserbehörde (ANA) weitere Anmerkungen zum DIA-Antrag gemacht, die der Hydrologe des Unternehmens rasch bearbeitete. Das Unternehmen geht nach wie vor davon aus, dass es die DIA-Genehmigung vor Ende 2024 erhalten wird, wenn alle Formalitäten erledigt sind. Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, werden die Bohrungen voraussichtlich im ersten Quartal 2025 beginnen.

- Das Konzessionsgebiet enthält zwei aufgedeckte Porphyr-Ziele (Ricardo Herrera und Sortilegio) und eine Zone mit Signaturen sowohl einer porphyrisch-epithermalen als auch einer Skarn-Mineralisierung (Vista Alegre), wo derzeit IP-Untersuchungen durchgeführt werden.

San Martin (JOGMEC JV - Peru)

- Die Umweltgenehmigung, die Declaracion de Impacto Ambiental ("DIA") für 40 Bohrplattformen, wurde im Januar 2024 vom peruanischen Bergbauministerium erteilt. Die DIA ist die primäre Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um auf dem Kupfer-Silber-Projekt San Martin in Peru Schürfprogramme mit geringen Auswirkungen auf die Mineralien, einschließlich Bohrprogramme, durchführen zu können.

- Die Genehmigung zur Einleitung der Arbeiten hat sich verzögert. In der letzten Woche hat Hannan bei der Regionalregierung von San Martin den Antrag für die Dienstbarkeit des Oberflächenlandes ("servidumbre") erneut eingereicht. Das Unternehmen hat die rechtliche Genehmigung der örtlichen Landbesitzer und Gemeinden, die seit Jahrzehnten auf dem Land leben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Genehmigung für die Aufnahme der Aktivitäten vor Ende 2024 erteilt wird, mit dem Beginn der Bohrungen ist jedoch nicht vor dem ersten Quartal 2025 zu rechnen.

- Die Sammlung von Umweltdaten zur Unterstützung eines neuen DIA-Antrags für das Projekt San Martin West, 40 km westlich von San Martin, wurde auf Eis gelegt, um sich auf die Genehmigungen für San Martin zu konzentrieren.

Cerro Rolando Chile (Hannan hat die Option, 100% zu erwerben)

- Hannan ist dabei, ein kleines Bohrprogramm zu genehmigen, um einen oberflächlichen Leiter auf dem Projekt Cerro Rolando in Chile zu testen. Der Leiter wurde bis zu einer Tiefe von 60 m modelliert und könnte eine perched supergene Decke aus einem mineralisierten Porphyr in der Tiefe darstellen.

- Vor kurzem wurde ein Gemeinschaftsvertrag unterzeichnet, und die endgültige Bohrgenehmigung durch die Behörden wird für Oktober 2024 erwartet. Die Genehmigung für drei Plattformen wurde erteilt, wobei der Vertrag mindestens eine 100 m tiefe Bohrung zur Erkundung des flachen Leiters vorsieht. Der Leiter ist 10 bis 15 m dick und nach Osten und Westen offen. Er überlagert direkt eine magnetische Anomalie, die bis in 450 m Tiefe modelliert ist. Das Bohrziel befindet sich an einer regional bedeutenden NNW-Linie, die die Einlagerung der riesigen Lagerstätte Chuquicamata steuert.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Hannan-Geologen entnommen. Der Transport der Proben zu ALS in Lima erfolgte über Drittanbieter mit verfolgbaren Paketen und durch Mitarbeiter des Unternehmens. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, die Riffelspaltung von 250 g und die Pulverisierung der Spaltung auf mehr als 85 % mit einer Durchlässigkeit von 75 Mikrometern. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Kanalproben werden als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben angesehen und die angegebenen Probenbreiten entsprechen in etwa der tatsächlichen Breite der Mineralisierung, während Schürfproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück darstellen. Gold in Gestein und Boden wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer standardmäßigen Probenvorbereitung und einer 30-g-Brandprobenladung analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) unter Anwendung eines internen Protokolls analysiert, das die Verwendung von CRM- und Feldduplikaten sowie von 10%igen Kontrollproben, die von ALS Lima analysiert wurden, beinhaltet.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Unternehmen für natürliche Ressourcen und die Suche nach Mineralien, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Erschließung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.













Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

