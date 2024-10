Argyle Resources stellt Update hinsichtlich Entwicklungen bei Siliziumdioxidprojekt Matapedia sowie zukünftiger Explorationspläne bereit

Calgary – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aktionäre über die Entwicklungen beim Siliziumdioxidprojekt Matapedia in Quebec zu informieren. Nach der Zusammenstellung und Interpretation von aeromagnetischen und LiDAR-Daten identifizierte das Unternehmen im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Institut National de la Recherche Scientifique („INRS“) interessante Gebiete mit hohem Siliziumdioxidpotenzial. In weiterer Folge bestätigten die Feldarbeiten die Explorationsstrategie von Professor Richer-LaFlèche, wobei fünf erste Quarzit-Ausbissgebiete im Konzessionsgebiet Matapedia identifiziert wurden, die als erste Explorationsziele fungieren werden. Diese Standorte wurden aufgrund ihrer Zugänglichkeit ausgewählt, was einen effizienteren Betrieb ermöglichen soll. Im Konzessionsgebiet gibt es zwar noch weitere Quarzit-Ausbisse, die bei der Erkundung durch einen Geologen des INRS im Juli 2024 und später im August und September visuell identifiziert wurden, doch diese sind nicht das Ziel der ersten Explorationsphase. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der jährlichen Jagdsaison ab 5. Oktober 2024 eine einmonatige Zugangsbeschränkung zu einem Großteil des Projekts Matapedia besteht. Die Explorationsaktivitäten des Unternehmens werden unmittelbar nach dem Ende der Jagdsaison fortgesetzt werden.