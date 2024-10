Digitale Zertifikate für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Berlin (ots) - Positionspapier von TÜV-Verband und BAM: Wettbewerbsfähigkeit

durch Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur steigern. Digitale Zertifikate

garantieren Qualität, Sicherheit und Konformität von Produkten und

Dienstleistungen. Unabhängige Prüforganisationen stellen die Einhaltung der

Anforderungen gemäß höchster Standards sicher.



Der TÜV-Verband und die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

haben ein gemeinsames Impulspapier zu digitalen Zertifikaten veröffentlicht. Das

Papier "Konformität digital nachweisen: Maschinenlesbare Zertifikate für mehr

Vertrauen und Effizienz" erscheint anlässlich des QI-Digital Forums 2024 und ist

ein Appell an Politik und Wirtschaft, die Digitalisierung der

Qualitätsinfrastruktur als strategische Priorität zu behandeln. Die

Institutionen betonen die dringende Notwendigkeit, papierbasierte Prozesse durch

digitale Lösungen zu ersetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen

Wirtschaft zu sichern. "Papierbasierte Verfahren und analoge Prozesse lassen

viele Potentiale für noch mehr Geschwindigkeit, noch höhere Sicherheit und mehr

Transparenz ungenutzt", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des

TÜV-Verbands. "Eine Modernisierung der Qualitätsinfrastruktur durch die

Einführung digitaler Zertifikate ist zwingend notwendig. Je eher, desto besser -

sie leisten einen wichtigen Beitrag, um Qualität 'Made in Germany' international

dauerhaft wettbewerbsfähig zu halten." Digitale Zertifikate sind digitale,

maschinenlesbare Nachweise, die Qualität, Sicherheit und Konformität von

Produkten und Dienstleistungen gewährleisten. Der TÜV-Verband fordert die

zeitnahe Einführung maschinenlesbarer digitaler Zertifikate, um die

Qualitätsinfrastruktur (QI) in Deutschland noch effizienter, noch

unbürokratischer und noch schneller zu machen.







die Überprüfung ihrer Einhaltung (Konformitätsbewertung), dem System, welche

Institutionen und Personen diese Überprüfungen durchführen dürfen

(Akkreditierung), Verfahren für die Messung (Metrologie) sowie der

Marktüberwachung. "Die deutsche Qualitätsinfrastruktur und die in diesem Rahmen

tätigen Institutionen sind international anerkannt und haben weltweit Maßstäbe

für Sicherheits- und Qualitätsstandards gesetzt", sagt Bühler. "Mit der

Einführung digitaler Zertifikate halten wir mit der fortschreitenden

Digitalisierung in der Qualitätssicherung Schritt." Um den Erfolg von 'Made in

Germany' nachhaltig zu sichern, sei es notwendig, die bestehenden Strukturen,

Prozesse und Institutionen der Qualitätsinfrastruktur zu stärken und in das

digitale Zeitalter zu überführen. Zur Förderung dieser Transformation bedarf es

klarer gesetzlicher Rahmenbedingungen, die den Einsatz digitaler Zertifikate

unterstützen und die Einführung technischer und inhaltlicher Standards

vorantreiben. Mit dem gemeinsamen Positionspapier wollen BAM und TÜV-Verband

eine klare Richtung für die zukünftige Gestaltung der digitalen

Qualitätsinfrastruktur vorgeben und alle Akteure dazu anregen, die Chancen

digitaler Zertifikate zu nutzen.



Digitale Zertifikate schaffen nicht nur die Grundlage für internationale

Zusammenarbeit und die Harmonisierung globaler Lieferketten, sondern ermöglichen

auch eine noch höhere Effizienz bei den Konformitätsprüfungen. Unabhängige

Prüforganisationen wie die TÜV-Unternehmen spielen dabei eine Schlüsselrolle,

indem sie sicherstellen, dass nach erfolgreicher Prüfung bei Einhaltung höchster

Sicherheitsstandards auch digitale Zertifikate ausgestellt werden können. Dies

erhöht das Vertrauen in die Qualität von Produkten und Dienstleistungen und

unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.



Weitere Informationen und das Impulspapier finden Sie hier:

https://www.tuev-verband.de/digitalisierung/zukunft-digital



Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen

Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch

unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit

sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen

ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und

qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen

Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere

Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit

Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.



Pressekontakt:



Maurice Shahd

Pressesprecher

TÜV-Verband e. V.

Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin

030 760095-320, mailto:presse@tuev-verband.de

http://www.tuev-verband.de | http://www.linkedin.com/company/tuevverband |

http://www.x.com/tuevverband



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/5882291

OTS: TÜV-Verband e. V.





