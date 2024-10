Silber schrammt am Debakel vorbei. Wie geht’s nun weiter?

Rücken wir zunächst die charttechnischen Aspekte in den Vordergrund. Die potenzielle V-Formation (orange dargestellt) wurde bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Bislang konnte die V-Formation noch nicht vollständig ihren Charme entwickeln, denn der Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar verstellte Silber den Weg.

Bereits im Mai erwies sich dieser Preisbereich als limitierend. Mittlerweile scheiterten diverse Versuche, die Hürde zu überspringen. Das permanente Scheitern führte einerseits dazu, dass der Widerstandsbereich weiter an Bedeutung gewann und andererseits dürfte das ergebnislose Anlaufen zu einer gewissen Resignation geführt haben. Die Enttäuschung über den verpassten Ausbruch und damit über die verpasste Rallyefortsetzung in Richtung 35 US-Dollar brach sich schließlich gestern Bahn.

Mit Mühe gelang es Silber, den Rücksetzer auf 30 US-Dollar zu begrenzen. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 30 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht einem Debakel gleichgekommen. Zum einen verläuft im Bereich von 30 US-Dollar eine wichtige Unterstützung. Zum anderen liegt der kurzfristige Aufwärtstrend (also der rechte Schenkel der V-Formation) knapp darunter. Ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends würde die Korrektur forcieren und gleichzeitig weitere Abgaben in Richtung 28,0 US-Dollar / 27,7 US-Dollar provozieren.

Renditen legen zu und belasten Gold und Silber

Silber hat die Schwäche nicht exklusive, auch der Goldpreis kam zwischenzeitlich deutlich zurück. In den letzten Tagen stiegen die Renditen an. Während Gold und Silber die erste Phase des Anstiegs noch weitgehend „ignorierten“, wurde der Druck schließlich doch zu groß. So manifestiert sich bei der Rendite der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen derzeit der Ausbruch über die 4-Prozent-Marke. Die anstehenden Termine (u.a. FOMC-Sitzungsprotokoll am heutigen Mittwoch, US-Verbraucherpreise am Donnerstag und US-Erzeugerpreise am Freitag) könnten die Karten noch einmal neu mischen. Allerdings ist auch eine weitere Manifestierung des Trends möglich. Obacht ist derzeit allemal geboten.

Fazit

Die zentrale Frage lautet: Ist aktuell lediglich ein temporäres Störfeuer zu beobachten oder stehen Gold und Silber vor einer oberen Trendumkehr? Die Antwort könnte womöglich bald gegeben werden. In Bezug auf Gold gilt es, den Unterstützungsbereich um 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar im Auge zu behalten. Bei Silber sind es die Preisbereiche um 30 US-Dollar und 28,0 US-Dollar / 27,7 US-Dollar. Noch ist bei Silber von einer Konsolidierung auszugehen. Sollte es allerdings unter die 27,7 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt hingegen unverändert: Ein Ausbruch über die 32+ US-Dollar würde die Tür in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar aufstoßen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte